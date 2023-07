Dix ans après la tragédie du Lac-Mégantic: une résilience honorable!

Il y a maintenant dix ans que la ville de Lac-Mégantic a été ébranlée par le déraillement d’un train qui a explosé en plein centre-ville. Une tragédie sans précédent qui a coûté la vie à 47 personnes et qui a bouleversé à jamais celle de centaines d’autres.

J’étais à l’époque ministre dans le gouvernement de Pauline Marois, d’où j’ai pu être témoin de l’irréprochable gestion de cette crise affectant toute une communauté par deux femmes de cœur : madame Marois et madame Roy-Laroche. Dix ans plus tard, je veux plus que jamais souligner leur leadership dans ces évènements tragiques. Elles ont vraiment été des modèles.

Mais plus largement, je souhaite surtout que nous nous réjouissions collectivement, en tant que Québécois, de la résilience dont ont fait preuve les Méganticois, sans perdre de vue les incompréhensions et la colère qui demeurent toujours, même une décennie plus tard.

La renaissance d’une ville

Aujourd’hui, on peut voir la ville renaître de ses cendres grâce à la communauté qui s’est soutenue et relevée ensemble. Après plusieurs années de déclin démographique, la région a réussi à renverser la tendance en 2021 et est désormais en pleine croissance de sa population.

Il faut saluer le leadership de la MRC, qui a mis en place de nombreux programmes pour attirer de nombreuses familles, mais aussi des gens de tous les âges. La reconstruction est certes toujours en cours, mais on voit une réelle ambiance festive qui revient dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Plusieurs bâtiments modernes ont été construits rassemblant commerces et logements. Le nouveau centre-ville comporte notamment des projets collectifs comme le bâtiment Concerto qui abrite un parc de jeux pour enfants, un CPE, un endroit de rencontres pour les organismes communautaires ainsi que des logements abordables. Nous avons ici tous les signes d’une belle communauté qui s’est retroussé les manches et qui s’est relevée.

Je suis également content d’apprendre que d’importants points de services psychologiques ont été développés dans la région. Il n’y avait pas seulement les infrastructures à reconstruire, mais aussi notre monde! D’ailleurs, on ne le dira jamais assez, mais il faut souligner le travail des premiers répondants le matin du drame, dont de nombreux étaient des pompiers volontaires de la région qui ont répondu à l’appel rapidement. Et bien sûr, de tous ceux qui continuent à ce jour à contribuer, à leur façon, à la reconstruction de la ville. À lui redonner vie.

Du travail qui reste à faire

Il ne faut pas oublier que malgré ce renouveau, il reste un sentiment de colère et d’incompréhension dans la population, notamment à propos de la sécurité ferroviaire, qui demeure un enjeu où peu d’avancées ont été réalisées, malgré l’accident. Des trains comme celui qui a causé la catastrophe, il en passe encore de nombreux à tous les jours. Permettez-moi de citer les propos récents de la dame qui fut au centre des décisions pour sa communauté, madame Roy-Laroche :

« J’ai la colère qui monte, c’est par rapport à la sécurité ferroviaire. Tout le monde nous disait : « Il faut savoir tirer des leçons de la tragédie de Lac-Mégantic », mais 10 ans plus tard, avec la démonstration qui est faite dans le documentaire [Lac-Mégantic. Ceci n’est pas un accident de Philippe Falardeau], on se rend compte qu’il y a très peu d’amélioration quant à la réglementation, la surveillance, les inspections, les enquêtes. Les compagnies ferroviaires font à leur façon. Ce qui est important, c’est davantage l’économie et l’argent. »

Ainsi dix ans plus tard, trop reste encore à faire en cette matière. La voie de contournement ne fait toujours pas l’unanimité. Il y a toujours beaucoup de colère entourant les 42 expropriations et surtout la façon dont le gouvernement fédéral a géré la situation. Les avocats des propriétaires déposeront d’ailleurs une demande d’injonction dans les prochains jours.

Il faut donc régler certains dossiers dans le but de donner un réel sentiment de justice et de sécurité à l’ensemble de la population. Nous avons le devoir d’y arriver le plus rapidement possible. D’ici là, nous pouvons tous à nouveau souligner le remarquable courage des Méganticois qui nous ont démontré qu’il était possible de se relever de toutes les situations, même les pires.

Pascal Bérubé, Député du Parti Québécois de Matane-Matapédia