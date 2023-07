EN VIDÉO | Un satellite capte des images électrisantes de la foudre vue du ciel

Le satellite «Meteosat» de l’Agence spatiale européenne (ASE), capable de détecter la foudre au-dessus de l’Europe et de l’Afrique, a été mis en marche et pourrait révolutionner la détection et la prédiction des orages violents à travers le monde.

Les quatre caméras de l’engin sont capables de capter jusqu’à 1000 images par seconde et d'observer 84% de la surface terrestre.

Une animation partagée par l’agence spatiale montre une quantité impressionnante de foudre qui se déplace en suivant des nuages, délimitant ainsi les orages.

«L’animation montre les capacités de l’instrument à détecter avec efficacité et précision les éclairs sur la surface complète couverte par les caméras», indique la directrice des programmes d’observation terrestres de l’ASE, Simonetta Cheli.

Selon le directeur général de l’Agence européenne d’exploitation des satellites météorologiques, Phil Evans, estime quant à lui que les données recueillies par l’appareil aideront les météorologues à être plus précis.

«Les orages violents sont souvent précédés de foudre, explique-t-il. En observant ces variations, les données vont leur donner une confiance supplémentaire pour leurs prédictions.»

Les animations partagées par l’ASE ne sont que préliminaires pour le moment.

L’agence spatiale estime que les données recueillies par le satellite seront utilisables dès le début de 2024.

