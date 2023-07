Fermeture route 170: Attention aux détours proposés par votre GPS

Outre les véhicules d'urgence, impossible de circuler sur la 170 à Rivière Éternité. La route est toujours fermée des deux côtés. Plusieurs automobilistes ont toutefois décidé de contourner en passant par les chemins du Lac Brébeuf et Périgny, en pleine ZEC.

Même Google Map conseille cette voie de contournement qui est pourtant fortement déconseillée pour des raisons de sécurité.

Un détour prend plus de trois heures pour se rendre de l'autre côté de l'affaissement via les routes recommandées, la 381, la 138 et la 172. Mais en cherchant sur des applications GPS comme avec un itinéraire sur Google Map, on vous propose d'emprunter une voie de contournement. Un chemin forestier qui n'est pas adapté pour tous les véhicules et qui inclus même une ZEC.

«C’est pas sécuritaire, vraiment pas. Et c’est une côte quand même assez abrupte», a dit la directrice générale de la ZEC du Lac-Brébeuf, Annie Gagné.

Lorsque les gens empruntent le chemin du Lac-Bréboeuf, ils doivent rouler pendant un peu plus d’une heure avant d’arriver à l’endroit qui cause problème. Il s’agit du chemin Périgny dans le secteur de l’Anse-Saint-Jean. La route est étroite et l’enrochement peut s’avérer dangereux pour les gens qui circulent à bord d’une voiture.

«Les gens s’aventurent, mais sans trop savoir où ils s’en vont parce que c’est vraiment des chemins forestiers après», a mentionné Mme Gagné.

«Vous allez avoir des problèmes si vous arrivez avec une petite voiture parce qu’il y a des pentes de pierre, tu n’es pas capable de monter là. Et on va mettre encore du monde en danger» a ajouté le maire de la municipalité de Rivière-Éternité, Rémi Gagné.

Une citoyenne de la municipalité qui connait ce chemin abonde dans le même sens.

«Tu ne peux pas t’aventurer dans cette route-là si tu ne connais pas le coin parce qu’il y a plusieurs petites fourches et ce n’est pas mieux si tu te perds en voulant sauver du temps et de l’argent», a-t-elle indiqué

Signalisation pour avertir

La MRC du fjord a d’ailleurs demandé au Ministère des transports et de la mobilité durable de faire une intervention dans ce secteur. Des panneaux ont été installsé pour déconseiller aux gens de s'aventurer dans ce chemin, particulièrement avec un petit véhicule.

«La directive que j’ai eu c’est de déconseiller,mais je ne peux pas empêcher les gens de passer. On enregistre les gens dans notre système informatique pour assurer la sécurité et ils doivent nous rappeler à leur sortie., a expliqué la directrice générale de la ZEC du Lac-Brébeuf.

Corps retrouvés

Par ailleurs, les corps des deux personnes emportées samedi dernier par l’important glissement de terrain à Rivière-Éternité ont été retrouvé vers 18h15, mardi soir. Il s’agit de deux résidents de la capitale nationale, Pascal Héon, 48 ans et Pascale Racine, 44 ans. Ils ont été retrouvés tout près de l’endroit où le drame s’est produit, sur la rue Notre-Dame.

«Les plongeurs qui faisaient une dernière vérification sont allés sur le site de l’important glissement. Il y avait un gouffre très profond rempli de branchages, d’arbres et de roches. Ils ont découvert un élément d’enquête. Ils ont creusé et ils ont pu identifier la première victime. Quelques minutes après, la deuxième victime a été retrouvé non loin des lieux où ça s’est passé », explique le sergent Hugues Beaulieu, responsable des communications pour la Sûreté du Québec (SQ).

La SQ n’a pas confirmé officiellement l’identité des victimes, il en reviendra au coroner d’effectuer leur identification officielle.