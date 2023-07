Il cache la mort de sa mère et touche plus de 800 000 $ d’allocations

Un Américain de 65 ans qui a caché la mort de sa mère pendant plus de 30 ans pour empocher pas moins de 830 000 $ US risque 25 ans de prison.

Donald Felix Zampach a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de San Diego mardi pour fraude à la sécurité sociale et blanchissement d’argent, selon ce qu’a rapporté le «Los Angeles Times».

Le sexagénaire a caché la mort de sa mère afin de continuer à toucher les allocations, ce qui dans le cas d’espèce est considéré comme un détournement de fonds public que les procureurs ont estimé à plus de 830 000 $ US.

«Il s’agit d’une fraude élaborée qui s’étend sur plus de trois décennies et qui a nécessité des actions agressives et de la tromperie pour maintenir la ruse», a indiqué le procureur général par communiqué.

Après la mort de la mère de M. Zampach au Japon en 1990, le sexagénaire avait notifié le décès à l’ambassade des États-Unis à Tokyo, mais avait omis de mentionner son numéro de sécurité sociale pour faciliter le versement des allocations dans ses comptes bancaires.

Lors de son procès, l’accusé a reconnu avoir usurpé l’identité de sa mère pour ouvrir des comptes de crédit auprès de neuf institutions financières pour une bagatelle de 28 000 $ US, selon «USA Today».

Libéré sous caution en attente du verdict, l’homme qui risque 25 ans de prison s’est vu confisquer sa maison en guise de dédommagement et s’est engagé à rembourser les sommes indûment touchées.