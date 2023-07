Laval: vol raté, poursuite policière et véhicule à l’envers

Deux adolescents et un jeune adulte ont été arrêtés très tôt mercredi matin, à Laval, au terme d’une poursuite policière lors de laquelle le véhicule des suspects a terminé sa course à l’envers dans une entrée résidentielle.

La rocambolesque histoire a débuté vers 3h30 du matin, quand des patrouilleurs ont aperçu une voiture de marque Honda Civic s’approcher d’un VUS Toyota Highlander – l’un des véhicules les plus volés au pays – dans le terrain de stationnement de l’hôtel Hilton situé en bordure de l’autoroute 15.

«Les policiers ont observé que des manœuvres étaient en cours pour voler le véhicule», a indiqué l’agente Erika Landry, porte-parole de la police de Laval.

Les patrouilleurs sont alors passés à l’action pour coincer les malfaiteurs. Ces derniers ont toutefois pris la fuite en trombe, déclenchant du même coup une poursuite policière.

Les fuyards ont successivement emprunté la voie de desserte de l’autoroute 15, le boulevard Curé-Labelle, le boulevard Gabriel et finalement le boulevard Dagenais, avant que le conducteur ne perde le contrôle de sa voiture.

Celle-ci a fait des tonneaux et a fauché un arbre et un panneau de signalisation avant de terminer sa course avec les quatre roues en l’air, dans l’entrée de cour d’une résidence de la rue Firmin, dans le quartier Fabreville.

Malgré la violence de l’impact, les trois occupants de la voiture – un jeune homme de 18 ans et deux adolescents de 17 ans – ont réussi à prendre la poudre d’escampette.

Deux d’entre eux ont rapidement été retrouvés, puis menottés, tandis que le troisième a pu être épinglé un peu plus tard dans la nuit avec l’aide d’un maître-chien.

L’un des ados a été transporté à l’hôpital pour soigner de légères blessures.

Il a ensuite été libéré sous promesse de comparaître.

Les deux autres suspects devaient comparaître mercredi sous divers chefs d’accusation.