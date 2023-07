Le chanteur disco québécois Martin Stevens est décédé

La vedette québécoise du disco Martin Stevens, interprète du succès planétaire Love is in the Air, est décédée mercredi à l’âge de 69 ans.

Né Roger Prud’homme le 3 octobre 1953 à Verdun, sur l’île de Montréal, il a connu un énorme succès à la fin des années 1970. En plus de Love is in the Air, sa chanson la plus connue, son répertoire comprend les pièces Mignight Music et J’aime la musique (comme un fou), qui se sont également hissées au sommet des palmarès.

Grâce à Love is in the Air, reprise de l’Australien John Paul Young, Martin Stevens a été nommé pour le prix de l’interprète masculin de l’année au Gala de l’ADISQ, en 1979, ainsi que pour celui de l’album disco de l’année. L’artiste a aussi obtenu des nominations aux Juno Awards, au Canada anglais, pour les meilleures ventes pour un simple.

Martin Stevens avait publié son autobiographie, intitulée Sexe, drogue et disco, en 2007, aux Éditions La Semaine.

Dans ce livre, on rappelle qu’il est «devenu une superstar» grâce à Love is in the Air, et qu'il a toujours cru que le disco allait revenir en force éventuellement.

- Avec TVA Nouvelles