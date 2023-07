Le coût des travaux du pont Grandes-Fourches porté à 55 M$

Les travaux du pont des Grandes-Fourches est maintenant coûteront près de 55 M$ a décidé la Ville de Sherbrooke lors de la séance du conseil municipal mardi soir.

La mairesse de Sherbrooke avait averti la population. Les travaux du pont des Grandes-Fourches allaient coûter beaucoup plus cher que prévu. L'augmentation annoncée mardi est estimée à près de 10 M$.

Le coût initial du projet était estimé à 45 M$ dont 26 M$ provenait du ministère des Transports du Québec. Toutefois, la Ville a fait face à de multiples embûches. Le projet est maintenant estimé à 53,15 M$, une augmentation majoritairement due aux coûts de décontamination et d'acquisition qui ont carrément explosé.

«Ce qui fait mal c'est l'acquisition et la décontamination. Le reste, on est dans le budget», a expliqué la directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

C'est qu'en 2020, les coûts de l'acquisition étaient d'environ 3 M$ et ceux de la décontamination de 3,3 M$. Aujourd'hui, ceux-ci s'élèvent respectivement à 13,9 M$ (dont un 6,5 M$ est toujours en négociation et pourrait être revu à la baisse) et à 11,1 M$.

Cette augmentation additionnée fait monter les coûts du projet d'environ 17 M$. « Pour les acquisitions, on est à 460 % de plus que ce qu’on avait prévu. Pour la décontamination, on est à 335 % de plus», a ajouté Mme Gravel.

De plus, comme les échéanciers ont été retardés d'un an et demi, les honoraires des ingénieurs et de l’entrepreneur ont, entre autres, aussi augmenté.

«Si c’était à refaire, je suis convaincue qu’on ferait énormément de choses différemment et je suis convaincue que ça aurait pu coûter moins cher. Néanmoins, c’est l’un des plus beaux projets qu’on a en ce moment à Sherbrooke. La vérité c’est qu’il y a peu de villes au Québec qui ont l’opportunité d’agrandir leur centre-ville», a commenté la mairesse, Évelyne Beaudin.

La bonne nouvelle pour les Sherbrookois est toutefois que la Ville est certaine de pouvoir ouvrir le nouveau pont des Grandes-Fourches à la circulation à la fin du mois de septembre.

Nouvelle cour municipale

La nouvelle cour municipale qui sera située au 400, rue Marquette coûtera aussi plusieurs millions de dollars de plus que ce qui avait initialement été prévu.

En août 2020, on apprenait que pour des raisons de sécurité et de manque d'espace, la cour municipale quitterait l'hôtel de ville de Sherbrooke pour être déménagée au 400, rue Marquette. La transformation du bâtiment était alors estimée à 2,5 M$.

En janvier dernier, les coûts ont explosé, atteignant près de 8 M$. Cette augmentation était entre autres expliquée par la pandémie et les augmentations des coûts des matériaux. Aujourd'hui, le budget nécessaire aux travaux est maintenant estimé à 13,8 M$. Les travaux de la cour municipale demandent environ 10 M$ et l'aménagement des autres espaces qui n'étaient pas inclus dans l'estimation initiale devrait coûter 3,3 M$.