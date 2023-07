Le Musée de la civilisation va accueillir une exposition sur le Titanic

Ceux qui ont toujours rêvé d’admirer l’épave du Titanic pourront bientôt le faire : le Musée de la civilisation à Québec va accueillir en 2025 une exposition sur la construction et la vie à bord du plus célèbre transatlantique du 20e siècle.

Dans un communiqué publié mercredi matin, le musée promet une exposition «extrêmement touchante» et «en exclusivité canadienne» sur la construction du navire et l’organisation de la vie à bord.

Du 15 mai au 23 novembre 2025, le public pourra admirer des objets ayant appartenu à des membres de l'équipage et aux personnes qui voyageaient à son bord (bijoux, vêtements, objets du quotidien et archives) selon leur classe sociale.

Près de 200 trésors seront ainsi présentés et mis en valeur à l'intérieur de reconstitutions d'espaces qui composaient le paquebot dit insubmersible.

Un audioguide diffusant «une trame narrative des plus bouleversantes» redonnera vie à ceux qui ont vécu la funeste nuit du 14 au 15 avril 1912.

Le parcours de cette exposition a été développé par l'un des plus grands experts de l'histoire du Titanic, Claes-Göran Wetterholm. Ce dernier compte d’ailleurs à son actif quatre voyages de recherche vers l'épave.

«Titanic, l'exposition» est une réalisation de la firme espagnole Musealia, spécialisée dans les projets sur des événements historiques significatifs. L’exposition est en tournée mondiale et a déjà été présentée dans une vingtaine de musées, tels que Barcelone, Bilbao, Stockholm, Londres, Mexico ou encore New York.

«Nous sommes convaincus que Titanic, l'exposition aura un vif succès puisque son sujet fait partie de la mémoire universelle et qu'à sa seule évocation, il fait vibrer une fibre sensible commune à tous et à toutes», a déclaré Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation.