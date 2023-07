Les cols blancs de Westmount menacent de déclencher une grève

Après les cols bleus, les cols blancs de Westmount ont aussi le feu vert pour déclencher la grève si les négociations ne progressent pas pour renouveler leur convention collective.

Mardi soir, les syndiqués ont voté à 88 % pour accorder à leur syndicat (SFMM 429) un mandat pour déclencher des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

«Depuis le 20 février, on négocie sans relâche et, malheureusement, on constate que la bonne santé financière de la Ville de Westmount ne se reflète pas par des offres acceptables pour ses employé(e)s. Le statu quo n'est pas une option pour les cols blancs. On n'acceptera pas de signer une convention collective au rabais», a indiqué dans un communiqué la vice-présidente du SFMM 429, Éliane Scofield-Lamarche.

Selon le syndicat, les points en litige sont l'encadrement du télétravail, les augmentations salariales et la mise en place de différentes primes.

Le contrat de travail des cols blancs de Westmount est échu depuis le 31 décembre 2022.

Rappelons que le 22 juin dernier, les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal ont mis à exécution leur menace d’entamer une grève illimitée à Westmount.