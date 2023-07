Les enfants d'Alain Delon portent plainte pour «harcèlement moral» contre sa dame de compagnie

Les enfants d'Alain Delon, monstre sacré du cinéma français, ont porté plainte mercredi contre la dame de compagnie de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance, a annoncé à l'AFP leur avocat.

«Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l'enquête pour l'établir», a dit Me Christophe Ayela, en précisant qu'Alain Delon, âgé de 87 ans, s'était joint à la plainte par une déclaration écrite.

«Depuis l’accident cardio-vasculaire de monsieur Alain Delon intervenu en 2019», cette femme «qui s’est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l’égard de ses enfants», a indiqué l'avocat des enfants de l'acteur dans un communiqué.

Elle «n’a de cesse d’isoler Alain Delon, de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l’ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu’à maltraiter de façon inacceptable le chien de monsieur Delon», poursuit Me Aleya.

Cette plainte a été déposée mercredi après-midi auprès du parquet de Montargis, dans le Loiret (centre de la France) où l'acteur possède une propriété à Douchy, par Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon.

Ce dernier a déposé une deuxième plainte contre la dame de compagnie notamment pour «violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral», a-t-il annoncé à l'AFP, évoquant «des faits établis sur un an et demi».

Selon Anthony Delon, la situation en deux ans a pris «de telles proportions» que son père a demandé lui-même par écrit à sa dame de compagnie qu'elle quitte sa résidence de Douchy.

Icône du 7e art, avec des films comme «Le guépard», «La piscine» et «Le samouraï», Alain Delon s'est fait rarissime au cinéma depuis la fin des années 90. Il était revenu goûter aux lumières du tapis rouge à Cannes en 2019 pour recevoir une Palme d'or d'honneur.