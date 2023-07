Les machines à crème glacée molle pleines de bactéries dangereuses pour la santé?

Quoi de mieux qu’une bonne crème glacée molle par une journée chaude d’été? Un article récemment publié par un média américain qui avance que les machines à crème molle sont des nids à bactéries nous a toutefois enlevé (un peu) le goût d’en manger. On a demandé à un expert de faire le point.

Commençons par le début: comment fait-on de la crème molle?

Les crèmeries reçoivent un mélange à crème glacée pasteurisé sous forme liquide. Bien que pasteurisé, ce mélange n’est pas stérile et peut contenir des microorganismes.

Pour créer la texture molle, la machine congèle le mélange en y incorporant de l’air, explique à 24 heures Francis Roberge, conseiller en salubrité des aliments au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

L’abécédaire de la conservation du produit

Comme le mélange de base de la crème glacée molle est riche en nutriments, il constitue un milieu propice à la croissance de microorganismes, reconnaît M. Roberge.

«La crème glacée molle, il y a un niveau de risque d’infection semblable à plusieurs autres aliments, affirme-t-il, citant en exemple une pinte de lait et certaines viandes. Tout dépend de la manipulation du produit.»

Pour limiter la prolifération des bactéries, il faut donc conserver ce mélange entre 0 et 4 degrés Celsius. C'est aux exploitants de crèmerie que revient la responsabilité d'assurer la qualité et la salubrité du produit.

«Non seulement il y a une importance au niveau de l’entretien de la machine, mais la chaine de froid doit également être maintenue tout au long de la préparation et la conservation du produit», précise M. Roberge.

Si la crème glacée n'est pas maintenue à une température assez basse, des bactéries pourraient s'y être développées, comme l’E. coli, la salmonelle ou la listeria monocytogenes. Cette dernière, qui cause la listériose, est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et leur fœtus, les personnes âgées et les personnes immunosupprimées.

Nettoyage 101

L’entretien d’une machine à crème molle − et sa fréquence − varie d'un modèle à l'autre, soutient M. Roberge. Une machine doit néanmoins être nettoyée généralement chaque jour, souligne-t-il.

«C’est sûr que c’est une machine qui a un niveau de complexité dans sa conception et qui demande une certaine formation auprès des employés. Mais lorsque c’est bien fait, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir», ajoute l'expert du MAPAQ.

En résumé, vous pouvez donc profiter de l’été et consommer autant de molle que vous voulez!

