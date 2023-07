Lourde sanction pour La Presse après avoir perdu contre un employé de Québecor

La Presse a écopé d’une lourde sanction devant la Cour supérieure, mercredi, après avoir tenté d’empêcher un de ses anciens hauts dirigeants aux ventes de travailler pour Québecor.

Le Tribunal a jugé que La Presse a abusé de son droit d’ester en justice en instituant un recours judiciaire dans le but de forcer Patrick Jutras à cesser de travailler à titre de vice-président principal et chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA.

Patrick Jutras a travaillé à La Presse de 2016 à 2019.

La Presse avait évoqué notamment une clause de non-concurrence et un marché publicitaire très restreint au Québec, afin de protéger ses intérêts.

Or, une telle clause doit être limitée dans le temps et préciser la nature du travail visé par la clause de non-concurrence, dans le but de protéger les intérêts d’une entreprise. Ce n’était pas le cas de la clause du contrat de Patrick Jutras avec La Presse. Elle visait plutôt tous les emplois auprès de toute entreprise impliquée directement ou indirectement dans la vente d’espace publicitaire au Québec.

«De l’avis du Tribunal, La Presse a abusé de son droit d’ester en justice en instituant son recours en injonction alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’il lui était impossible de démontrer que l’entente de non-concurrence se limitait à ce qui était nécessaire pour protéger ses intérêts légitimes», a expliqué le juge Robert Castiglio.

«Le Tribunal conclut que La Presse a abusé de son droit d’ester en justice en instituant sa demande pour l’émission d’une injonction provisoire fondée exclusivement sur une entente de non-concurrence qui était, à sa face même, invalide», a-t-il ajouté.

Le magistrat a qualifié «d’abusive» la stratégie de La Presse, en indiquant que Patrick Jutras avait droit au remboursement des honoraires professionnels dans ce dossier.

La Presse devra ainsi payer à Patrick Jutras la somme de 198 018,84$, en remboursement des honoraires professionnels encourus, et ce, avec intérêts en plus de l’indemnité additionnelle à compter du 15 novembre 2019, un montant de 5000 $.