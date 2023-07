Meurtre d’une aînée à Mercier: un homme de 66 ans qui connaissait bien la victime est formellement accusé

Un homme de 66 ans, Normand Ladouceur, a formellement été accusé mercredi de meurtre au premier degré au palais de justice de Salaberry-Valleyfield.

Le sexagénaire a été appréhendé mardi par la Sûreté du Québec et interrogé en lien avec l’assassinat de sa voisine, Thérèse Desbiens, 77 ans, qui aurait été commis le 27 juin dernier dans le logement de la victime sur la rue Bourcier, dans la municipalité de Mercier, sur la Rive-Sud de Montréal.

Normand Ladouceur a été épinglé alors qu’il se trouvait dans le Ford Focus rouge de la victime dans le stationnement d’un IGA de Sorel-Tracy, à une centaine de kilomètres de la scène de crime.

Ladouceur a été reconnu par un passant, qui a immédiatement appelé le 911.

Le motif du crime demeure inconnu, mais lors du passage de TVA Nouvelles mercredi, des voisines laissaient entendre que Ladouceur aurait peut-être voulu s’en prendre à Mme Desbiens dans le but de la voler, une femme d’une grande générosité qui lui prêtait sa voiture notamment.

L'immeuble à logements où s'est joué le drame étant principalement occupé par des aînés, les résidents rencontrés sont toujours bouleversés, eux qui ont l’habitude de vivre dans un secteur paisible.

Une voisine croit que le suspect exerçait un contrôle malsain sur la victime, car il était très présent à son domicile.

«Il la contrôlait», affirme une dame.

Une autre femme raconte que Normand Ladouceur, quelques jours avant le drame, est entré chez elle prétextant vouloir lui emprunter du pain pour déjeuner.

L’attitude du sexagénaire l’a rendue nerveuse et inconfortable, car il est entré sans invitation dans l’appartement.

«Le temps que je suis allé chercher mon pain, il était rendu en arrière de moi, indique la résidente de l’immeuble. Il regardait partout dans mon appartement et me disait que c’est beau chez moi et que ça sent bon. Mais je ne mets aucun parfum. Il ne s’en allait plus, je lui ai dit "tu peux t’en aller maintenant que tu as ton pain".»

La famille de Mme Desbiens a préféré ne pas commenter.