Montréal complètement cirque: 5 spectacles à ne pas manquer

La 14e édition du festival Montréal complètement cirque promet d’être survoltée avec une kyrielle de propositions aussi spectaculaires, poétiques que magiques.

Voici cinq spectacles à ne pas manquer, du 6 au 16 juillet.

«The Pulse»

La TOHU

Jusqu’au 8 juillet

PHOTO FOURNIE PAR MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

Ce spectacle «cathédral» de la troupe australienne Gravity & Other Myths est présenté en première nord-américaine à La TOHU jusqu’à samedi. Six représentations figurent à l’horaire avec 60 artistes sur scène, soit 24 acrobates et 36 choristes du Orfeó Català Girls Choir, de Barcelone. «C’est une fusion entre la musique, les voix et le corps, c’est exceptionnel! Ça n’arrivera pas souvent de voir une force acrobatique aussi grande. Il n’y a personne ici qui fait ce genre de spectacle. S’il n’y a qu’un seul spectacle à voir, c’est celui-ci!» a indiqué à l’Agence QMI le directeur général de la TOHU, Stéphane Lavoie.

«Runners»

La TOHU

Du 12 au 16 juillet

PHOTO FOURNIE PAR MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

Cette proposition de la troupe tchèque Cirk La Putyka, qui est de passage pour la première fois au pays, est très audacieuse. «C’est l’une des troupes européennes les plus avant-gardistes. C’est un spectacle essoufflant, car ça se passe sur un tapis roulant. Les artistes nous racontent leur vie et nous la font vivre ensuite sur le tapis roulant en accéléré. À la fin, c’est le public qui est essoufflé. C’est vraiment impressionnant; il y a à la fois le danger, la performance de haut niveau et le défi cardio, sans oublier l’histoire qui nous touche», a dit M. Lavoie.

«Hémisphère»

La TOHU

Du 13 au 16 juillet

PHOTO FOURNIE PAR MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

Cette création de la troupe québécoise Projet Sanctuaire est tout aussi spectaculaire que les deux précédents rendez-vous avec des acrobates de haut niveau, mais leur proposition est «plus léché» et «plus près de la danse contemporaine», selon M. Lavoie, qui ajoute que le spectacle s’intéresse à notre rapport au temps et mise sur des musiciens sur scène avec de la musique pop classique. «C’est très humain, c’est de l’acrobatie à l’état pur».

«Barbu»

Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis

Jusqu’au 16 juillet

PHOTO FOURNIE PAR MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

Les acrobates du Cirque Alphonse sont des habitués de Montréal complètement cirque. Le spectacle permet de vivre les origines du cirque dans la métropole à la fin du 19e et au début du 20e siècle à l’ancien parc Sohmer, en plongeant les spectateurs dans une foire électro trad mêlant jeux d’adresse, personnages hauts en couleur et exhibitionnisme. «Il n’y a pas de frontière ni de gêne. On regarde ce spectacle avec une bière et on s’amuse. C’est très drôle et spectaculaire», a relaté M. Lavoie, parlant d’un rendez-vous qui s’inscrit dans le «terroir québécois» et «dans le plaisir pur», le tout concocté par la famille Carabinier-Lépine de Saint-Alphonse-de-Rodriguez.

«L’après-midi quand les biscuits tombent»

Maison Théâtre

Du 11 au 15 juillet

PHOTO FOURNIE PAR MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

Spectacle grand public de la troupe québécoise La Croustade, «L’après-midi quand les biscuits tombent» ravira à la fois les enfants et les plus grands, en invitant ces dernier à replonger dans leur enfance. «C’est très touchant. Ils sont deux, Eline Guélat & Vincent Jutras – un couple – et ils nous emmènent avec eux dans leur monde enfantin grâce à de petits objets. Les enfants s'y retrouvent et les adultes retrouvent l’enfant en eux. C’est la liberté, la création, c’est vraiment un beau moment!»

Retour du «Géant»



Soulignons par ailleurs que le Cirque Éloize est de retour avec Le géant sur l’Esplanade de Place Ville Marie, du 7 au 30 juillet.

«On revient avec ampleur d’avant la pandémie. Nous avons 14 spectacles, 92 représentations et 400 artistes au programme. Plusieurs activités sont gratuites. On est dans le Quartier Latin, sur la rue Saint-Denis, à la place Émilie-Gamelin et dans neuf quartiers. On revient avec une assurance et une solidité certaine», a conclu Stéphane Lavoie.

Plus d’information sur l’édition 2023 de Montréal complètement cirque est disponible en ligne.