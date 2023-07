Peine dans la collectivité pour des contacts sexuels sur une mineure qui est devenue sa femme

Un homme de Québec, atteint de surdité, a été condamné à deux ans de détention dans la collectivité pour des contacts sexuels sur celle qui est devenue sa femme et la mère de ses enfants, mais qui n’avait que 13 ans au début de leur relation.

Il aura fallu une vingtaine d’années de vie commune avec Daniel Forgues pour que la victime dans cette triste affaire, elle aussi sourde de naissance, ne réalise que leur relation l’avait brisée.

«C’est comme si on m’avait un peu volé ma vie», a témoigné devant la cour Chantal Laforest, qui a demandé la levée de l’ordonnance qui protégeait son identité au moment où son ancien conjoint a été condamné.

Daniel Forgues, qui a 16 ans de plus que la victime, a été condamné mercredi à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, sentence assortie d’une probation de deux ans et de 240 heures de travaux communautaires.

Tirée de Youtube - Daniel Forgues

L’homme est connu de la communauté des personnes sourdes, lui qui a été pendant de nombreuses années le directeur général de la Fondation des sourds du Québec.

Dans la collectivité

La peine prononcée s’aligne sur la suggestion qu’avait faite l’avocat de la défense Me Jean-Félix Charbonneau dans ses plaidoiries. La poursuite réclamait de son côté une détention ferme de six ans, demandant au juge de mettre de côté le fait que l'accusé et la victime ont été en couple pendant plusieurs années après la période infractionnelle.

Le juge Mario Tremblay a expliqué qu’une peine dans la collectivité sied bien à la situation personnelle de l’accusé dans ce contexte précis, rappelant l’importance de «l’individualisation des peines».

«En considérant l’âge de l’accusé, son parcours de vie et son témoignage, il est évident que le besoin de dissuasion spécifique est inexistant», a précisé le magistrat, soulignant la prise de conscience de l’accusé, sa reconnaissance des torts causés à la plaignante et le risque de récidive nul.

La défense avait également plaidé lors des observations sur la peine que la détention ferme d’une personne sourde comme M. Forgues aurait été difficile, la qualifiant «d’isolement au sens le plus strict du terme».

Dossier «atypique»

Au moment de prononcer la peine mercredi, le juge Tremblay a de nouveau rappelé le caractère unique de ce dossier aux «faits hors de l’ordinaire».

Daniel Forgues s’est reconnu coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur une personne de moins de 14 ans et de contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans en contexte d’autorité. La relation entre l’accusé, qui avait 28 ans au départ, et sa victime, qui en avait 13, débute après qu’ils se soient rencontrés dans un organisme pour personnes sourdes.

Après une première sexuelle relation complète à 13 ans, une liaison dans le secret qui mène à un mariage quand elle atteint la majorité, quatre enfants et 20 ans de vie commune, Chantal Laforest a réalisé que quelque chose clochait dans cette histoire en entreprenant un suivi thérapeutique. Au tribunal, elle a affirmé que sa vie sexuelle, qui a longtemps tourné autour des demandes de l’accusé, était brisée, comme bien d'autres pans de sa vie.

«Elle était trop jeune et le développement qu’elle aurait été en droit d’avoir a été détourné pour satisfaire aux besoins de l’accusé. En ce sens, elle a raison de dire qu’on lui a volé sa jeunesse», a souligné le juge Tremblay, estimant toutefois qu'aucune peine, si sévère puisse-t-elle être, n'aurait pu panser raisonnablement ses plaies. «L'infliction de souffrance pour apaiser la souffrance n'est pas nécessairement une stratégie gagnante», a insisté le magistrat, expliquant que l'imposition d'une peine dans la collectivité remplissait dans ce cas-ci l'objectif premier de protection de la société.