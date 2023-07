Poursuite policière: des suspects en fuite emboutissent la voiture d’une famille terrifiée

Une tentative de vol d’un véhicule suivie par une poursuite policière s’est violemment terminée dans l’entrée d’une maison de Laval, terrorisant ses résidents.

La famille dormait paisiblement mercredi matin, vers 3 heures, lorsque le choc brutal est survenu, réveillant en sursaut toute la maisonnée.

Plus tôt mercredi, trois hommes auraient été aperçus par des patrouilleurs alors qu’ils tentaient de voler un véhicule.

Surpris sur le fait, les suspects ont pris la fuite, à la suite de quoi une poursuite policière a été engagée sur près de 7 kilomètres.

Les suspects en fuite ont toutefois manqué leur tournant sur le boulevard Gabriel, dans le quartier de Fabreville.

TVA Nouvelles

Leur voiture a d’abord heurté le trottoir, écorché un arbre, puis fait des tonneaux au terme desquels elle a embouti violemment le véhicule familial, à moins d’un mètre de la résidence où se trouvaient deux parents et leur jeune garçon.

TVA Nouvelles

La propriétaire de la maison a relaté à TVA Nouvelles le «bang intense» qu’elle et son conjoint ont entendu vers trois heures du matin.

«Ça nous a réveillés... Moi et mon conjoint on est partis à courir le temps de mettre nos lunettes, de s’habiller un peu et de monter en haut à la course», a-t-elle détaillé.

TVA Nouvelles

«Quand mon conjoint est passé en montant les marches, il a vu une silhouette qui passait par l’arrière, dans notre cour. Ils ont brisé la porte de la clôture», a ajouté la propriétaire.

TVA Nouvelles

Le couple ignorait alors toujours ce qui avait provoqué le puissant choc sonore qui les avait réveillés en sursaut : il appréhendait le pire.

«On pensait que c’était quelqu’un qui était entré dans la maison... au bruit qu’il y avait, on pensait que c’était quelqu’un qui avait défoncé la porte», a raconté la propriétaire.

L’incident a par ailleurs laissé des séquelles à l’enfant du couple.

TVA Nouvelles

«Ça a réveillé mon petit garçon, qui a encore peur actuellement. Il ne veut pas rester tout seul dans une pièce», a expliqué la mère.

Les trois suspects, soit un jeune homme de 18 ans et deux adolescents de 17 ans, ont été arrêtés.