Température extrême: comment reconnaître et éviter les coups de chaleur?

Il a fait extrêmement chaud au Québec, et partout ailleurs dans le monde d’ailleurs. La planète a enregistré sa journée la plus chaude de notre histoire. Que devons-nous faire pour éviter les coups de chaleur?

À son micro à QUB radio, Jean-François Baril a demandé à la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers les signes nous permettant de détecter un coup de chaleur, et les façons de le traiter.

Écoutez les conseils de la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille, responsable de santé planétaire et professeure adjointe de clinique de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal au micro de Jean-François Baril via QUB radio :

Évidemment, il faut redoubler de prudence quand on atteint ce niveau de température. Les personnes âgées, les travailleurs et, évidemment, les sportifs sont les plus à risque. Un coup de chaleur, ce n’est pas une rigolade. C’est même une urgence médicale. En fait, dès que vous vous sentez confus, ou que vous avez de la difficulté à parler, il faut tout de suite refroidir le corps.

Bref, ce n’est qu’un des précieux conseils donnés par Dre Pétrin-Desrosiers pour éviter que la chaleur ne nous affecte vraiment. Et surtout, n’oubliez pas d’appeler un proche vivant seul, et qui n’a peut-être pas la chance d’avoir un air climatisé chez lui!