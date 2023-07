François Legault «ne va pas s’étouffer avec son café», promet Bruno Marchand

Le premier ministre Legault «ne s’étouffera pas avec son café» lorsqu’il consultera la fourchette de prix du mégaprojet de tramway contenue dans le dossier d’affaires déposé lundi, a promis le maire de Québec.

C’est du moins ce que Bruno Marchand a lancé, mercredi après-midi, en impromptu de presse.

«C’est sûr qu’il ne va pas s’étouffer avec son café. Maintenant, on va attendre. J’espère qu’il ne s’étouffera pas non plus quand les consortiums auront déposé. Mais si c’est ça, je vais m’être étouffé bien avant et ça va être problématique», a affirmé le maire mi-sérieux, mi-blagueur.

Plut tôt en journée, François Legault a reconnu avoir «mal avalé [sa] gorgée de café » en lisant que le Réseau express métropolitain (REM) de l’Est, à Montréal, pourrait coûter jusqu’à 36G$.

En déposant le dossier d’affaires ce lundi 3 juillet, le maire Marchand a affirmé vouloir donner du temps au gouvernement caquiste de bien l’analyser même si les offres techniques et financières des consortiums en lice pour le volet «approvisionnements» ne seront déposées que dans plusieurs semaines.

Le dossier d’affaires n’est pas un document public. Au nom de la «transparence», Équipe priorité Québec (EPQ) a réitéré sa demande de révéler la fourchette de prix.

Décret environnemental

D’autre part, le gouvernement du Québec a publié mercredi le décret environnemental qui permet à la Ville – sous certaines conditions – de réaliser la portion est du tramway, située entre les pôles Saint-Roch et D’Estimauville.

Le décret impose cinq conditions à la municipalité. Elles sont essentiellement liées au niveau de bruit autorisé et aux mesures d’atténuation à mettre en place lors de l’avènement du tramway.

Si les résultats de suivi de la première année d’exploitation révèlent un climat sonore dépassant ces critères entre 19h et 7h, la Ville de Québec devra élaborer et mettre en œuvre un programme de rénovation visant l’amélioration de l’isolation acoustique des façades et du confort des résidents», peut-on y lire.

Le maire Marchand a promis de se conformer à ces conditions en notant que le niveau de bruit va soit rester le même soit être réduit sur 97% du tracé de 19,3 km.

Réseaux techniques urbains

La Ville a par ailleurs annoncé qu’elle gardera sous son aile la réalisation de l’ensemble des travaux de déplacement des réseaux techniques urbains (RTU) liés au tramway. Il s’agit de déplacer toutes les conduites (électricité, télécommunications et gaz) pour qu’elles ne se trouvent pas sous la plateforme du tramway.

Jusqu’à maintenant, près de la moitié de déplacements des RTU ont été réalisés sous l’égide de la Ville pour un coût de 108M$. Comme la municipalité estime posséder désormais une certaine «expertise» dans ce domaine, elle a jugé bon de conserver la mainmise sur cette tâche plutôt que d’en confier une partie au futur partenaire privé à sélectionner.

Même si cela comporte «un risque» de l’aveu même du maire, ce dernier a assuré que cette décision pourrait s’avérer avantageuse pour les contribuables puisqu’elle pourrait conduire à limiter les coûts de contingence anticipés par les consortiums.

Cela est d’autant plus vrai que les prochains RTU à réaliser concernent le boulevard René-Lévesque, sur un tronçon de 4 km, entre la sortie du campus de l’Université Laval et l’avenue Turnbull, et qu’on s’attend à ce que le coût soit supérieur à celui investi pour la première moitié des RTU réalisés, a insisté le maire.

Le coût des RTU est puisé à même le budget du tramway, a-t-il rappelé.