Un père souhaite profiter des derniers moments avec sa conjointe en phase terminale d'un cancer: il dénonce le manque d'aide financière

Un père de famille lance un cri du cœur au gouvernement, lui qui ne peut cesser de travailler à temps plein, bien que sa conjointe souffre d’un cancer en phase terminale. Celui-ci demande une aide financière suffisante pour profiter des derniers moments avec sa conjointe.

TVA NOUVELLES

Il y a trois ans, un cancer des ovaires a pris l’emprise d’Annie. Depuis, celle-ci se trouve au stade 4 du cancer. À ce jour, son état se détériore de plus en plus. Les médecins ont statué qu’il ne lui restait plus beaucoup de mois à vivre, soit d’ici le début de l’année scolaire.

Cependant, François Bertrand ne pourra pas être auprès de sa famille durant ces jours difficiles, une situation qui déplore.

Le seul programme gouvernemental d’aide financière pour permettre l’arrêt de travail du père de famille n’est pas suffisant.

TVA NOUVELLES

Au fédéral, l’offre est de 15 semaines d’arrêt avec 55% du salaire. François, qui a deux enfants et une hypothèque à payer, ne peut se permettre de se l’offrir.

«Je suis perdu... Il faut qu’il ait de l’aide du gouvernement, il n’y a rien pour une situation comme ça. C’est dur. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de Québécois ou Canadiens qui vivent la même chose que moi», dénonce avec émotion le père de famille.

En 2020, plus de 56 000 Québécois ont reçu un diagnostic du cancer.