Une nouvelle usine de biochar sur la Côte-Nord

Une première usine industrielle de biochar au Canada sera opérationnelle en 2024 à Port-Cartier sur la Côte-Nord. Trois entreprises, le Groupe Rémabec, Airex Énergie et Suez s’associent pour mettre en branle le projet dans une ancienne usine de pâte.

Le biochar est fabriqué par un procédé de pyrolyse à partir de résidus forestiers et possède plusieurs applications. Il peut régénérer les sols en agriculture. Il peut aussi être utilisé dans des aciéries et pour la production de béton et d’asphalte. Les vertus environnementales du biochar sont vantées, puisqu’il contient de grandes quantités de carbone.

«Les résidus forestiers d’usines de sciage ou autre, ce carbone-là retourne dans l’atmosphère», a indiqué le chef de la direction d’Airex Énergie, Michel Gagnon.

Nous, ce qu’on fait avec notre procédé, c’est de séquestrer le carbone dans une matière qu’on peut utiliser pour amendement de sol et qui a des attributs incroyables. Ça permet de réduire les fertilisants, les engrais, ça permet d’augmenter la capacité de rétention de l’eau des sols.»

Le projet de construction de l’usine de biochar se déploiera en trois phases totalisant un investissement de 85 millions de dollars. Un peu plus de la moitié sera dépensée pour une première phase dont la mise en production de 10 000 tonnes par année est prévue en 2024.

Les contributions financières des gouvernements pour ce projet s’élèvent à 10,5 millions de dollars pour Ottawa et 11,5 millions de dollars pour Québec. Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon souligne que l’hydroélectricité à elle seule ne permettra pas d’atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre.

«C’est important pour nous de complémenter ce qu’on a d’énergie renouvelable, a -t-il expliqué. En plus, au niveau de l’agriculture, on parle de remplacer les engrais. On protège l’eau, on a moins d’émission de GES. Je pense qu’un projet comme celui-là, il faut en avoir plusieurs au Québec.»

Suez, géant français de la gestion de l’eau et des déchets, est un des trois actionnaires de la nouvelle entreprise nommée Carbonity. Suez s’intéressait depuis des années à la technologie du biochar et c’est au Québec qu’elle a trouvé l’expertise.

«Aujourd’hui, on est capable d’industrialiser la production de Biochar, ce qui n’était pas le cas», a indiqué Yves Rannou, directeur de la division Recyclage et Valorisation de Suez. C’est novateur, c’est nouveau. Lorsque vous regardez à l’échelle mondiale un projet de ce style-là, on n’en avait pas simplement.»

Pour Rémabec, le partenariat avec Airex Énergie et Suez permettra d’écouler ses sous-produits forestiers qui s’accumulaient en quantité importante sur son site depuis que son principal client, l’usine Résolu de Baie-Comeau a fermé ses portes.

«Avec la fermeture de Baie-Comeau, on avait des problèmes de sciure et d’écorce. Présentement, nos surplus de copeaux sont exportés chez White Birth, soit à Rivière-du-Loup, par bateau », a indiqué le président du Groupe Rémabec, Réjean Paré.