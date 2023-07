Voyeurisme: filmée nue à son insu par son photographe de mariage

Une modèle anglaise d’Essex en Angleterre a découvert avec horreur que le photographe qu’elle avait employé pour son mariage en 2018, qu’elle croyait être son ami, l’avait filmée à son insu alors qu’elle se changeait dans son studio des années plus tôt.

«Je me suis sentie malade en voyant ça. C’était un photoshoot où mon mari était venu aussi. Je lui ai dit et il était dévasté», a déploré Michelle Pharo, aujourd’hui âgée de 39 ans, en entrevue avec «The Sun» mardi.

En mars cette année, le photographe David Glover, 48 ans, a plaidé coupable à cinq accusations de voyeurisme contre 35 femmes, qu’il aurait filmées à leur insu à l’aide d’une caméra cachée dans une horloge placée dans la cabine.

Le quadragénaire a écopé d’un an et huit mois de prison pour ces délits.

Trahie par un ami à qui elle «faisait confiance», la mannequin anglaise a fait lever le voile de l’anonymat pour inviter d’autres potentielles victimes à contacter les autorités, puisque la police aurait trouvé 900 vidéos de plus de 100 femmes se changeant dans sa cabine, selon le média britannique.

C’est en 2015, pour un photoshoot de bikinis, que Michelle Pharo s’était changée dans la cabine du photographe avec qui elle travaillait depuis qu’elle avait 20 ans.

Et puisqu’elle appréciait son style, la femme lui avait même demandé d’être son photographe pour son mariage en 2018 en échange de 1500 livres sterling: une occasion sur laquelle il aurait immédiatement sauté, selon ses dires.

Mais voilà qu’en mars 2019, une première femme aurait dénoncé le photographe sur Facebook, l’accusant d’avoir dissimulé une caméra qu’elle avait retrouvée dans la cabine de son studio.

«Quand elle a regardé les enregistrements, elle a vu David placer la caméra. J’étais dégoûté et lui ai dit d’aller voir la police. Je me suis convaincue que, parce que David et moi étions amis, il n’y avait aucune chance qu’il m’ait fait la même chose», a poursuivi la trentenaire à «The Sun».

Sauf qu’en 2021, un doute se serait installé dans son esprit quand l’homme aurait été arrêté, et elle aurait contacté la police, qui aurait trouvé une vidéo de 40 minutes où on la voyait se changer.

Aujourd’hui, Michelle Pharo peine à utiliser une salle de bain publique ou à regarder ses photos de mariage, qui sont désormais teintées par le crime du photographe.

«S’il vous plaît, si vous pensez que vous pourriez être l’une des victimes, dites-le. Ce pervers a besoin d’apprendre sa leçon», a-t-elle martelé au média britannique.