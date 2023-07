«C’est la période la plus intense qu’on a vécue depuis les dernières années»: petite ruée vers les climatiseurs et les ventilateurs

La vague de chaleur qui sévit pousse les Québécois à se rafraîchir comme ils le peuvent, que ce soit en se ruant vers les climatiseurs et les ventilateurs ou en mangeant des friandises glacées.

«C’est la période la plus intense qu’on a vécue depuis les dernières années [...] on ressent vraiment une intensité, les gens sont désespérés», mentionne Nader Zebib, un des propriétaires de Celsius Réfrigération.

L’entreprise qui installe des climatiseurs et des thermopompes partout dans le grand Montréal dénote que plus de clients qu’à l’habitude l’appellent. Bien que la saison estivale débute à peine, déjà, le Québec est confronté à une nouvelle période de canicule.

Cette situation se répercute sur les ventes de climatiseurs. Le Journal a consulté différents sites de grands commerces vendant ces produits et de nombreux modèles de climatiseurs sont en rupture de stock dans certains Canadian Tire, Home Hardware et Réno-Dépôt.

Sur la soixantaine de climatiseurs offerts en magasin, le site web de Canadian Tire affichait que 35 n’étaient plus en stock jeudi.

Capture d’écran

Certains modèles de piscines hors terre à installation maison étaient aussi en rupture de stock au Canadian Tire, entre autres.

Le ventilateur plutôt que le climatiseur

Alors que plusieurs commerces tiennent toujours en stock certains modèles de climatiseurs, le département des ventilateurs a été pris d’assaut par plusieurs consommateurs à la recherche de fraîcheur à moindre coût.

Les tablettes habituellement bien garnies de ventilateurs étaient presque vides au Home Depot de la rue Beaubien. Comme ils sont moins coûteux à l’achat qu’un système d’air climatisé, plusieurs optent pour cette solution afin de se rafraîchir.

Marianne Langlois / JdeM

Le magasin Rona situé dans le quartier Villeray dénote qu’une clientèle est toujours bien présente pour les climatiseurs, mais que ce sont les ventilateurs qui s’envolent comme de petits pains chauds actuellement.

«Les ventilateurs sont vraiment plus populaires que les climatiseurs cette année. C’est sûr que les ventilateurs sont moins chers aussi», explique un employé qui a préféré ne pas être identifié.

Les friandises glacées à l’honneur

Les Québécois ont aussi eu le réflexe de se rendre à la crèmerie du coin. Depuis mardi, de longues files prennent place devant de nombreux comptoirs de crème glacée de Montréal. Pour le Péché Glacé, crèmerie artisanale située au coin du parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, l’achalandage est tel que les propriétaires craignent de ne pas être en mesure de fournir à la demande si le rythme demeure aussi effréné.

Marianne Langlois / JdeM

«En ce moment, on fait une glace, tout de suite elle se vend, une autre et elle se vend [...] c’est notre défi de fournir à la demande», explique Sara Vidosa, une des propriétaires de la crèmerie artisanale sur Mont-Royal.

Même si la chaleur des derniers jours s’avère profitable pour les deux propriétaires, il faut s’adapter en conséquence. Elles avouent même «surveiller» les prochains jours de pluie, où elles reprendront leur souffle.

«Disons qu’il fait chaud ici, on fait toutes nos glaces, on fait nos cornets gaufrés sur place et l’air climatisé ne fournit pas», souligne Mme Vidosa en souriant.