Cisjordanie: un soldat israélien tué dans une attaque palestinienne

Un soldat israélien a été tué jeudi près de la colonie de Kedoumim, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée israélienne, dans une attaque revendiquée par un groupe armé palestinien.

«Le sergent-chef Shilo Yossef Amir, 22 ans, résident de Meirav (nord), a été tué jeudi par des tirs d'un assaillant durant une activité de routine près de Kedoumim», a indiqué l'armée dans un communiqué.

Selon un précédent communiqué de l'armée, «des forces de sécurité ont identifié un véhicule suspect près de la localité de Kedoumim et l'ont vérifié (...) Durant l'inspection, un assaillant a ouvert le feu».

L'assaillant s'est enfui et a été «neutralisé» par des soldats, a précisé l'armée.

Cette attaque a été revendiquée par la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

«Les Brigades al-Qassam revendiquent l'opération héroïque qui s'est déroulée à Kedoumim», a affirmé un communiqué du Hamas.

«Il s'agit d'une réponse immédiate aux agressions de l'occupation contre notre peuple dans le camp de Jénine», a ajouté le Hamas.

Cet incident survient au lendemain de la fin d'une importante opération militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, à Jénine et dans le camp de réfugiés adjacent, qui fait 12 morts palestiniens et un soldat israélien tué.

Le Shin Beth, le service de sécurité intérieur israélien, a publié l'identité de l'assaillant, Ahmad Ghiddan, un Palestinien de 19 ans, du village de Qebia, près de Ramallah.

Selon des sources palestiniennes dans le village, l'armée israélienne a arrêté des membres de sa famille.

Le nord de la Cisjordanie a connu une récente vague d'attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs. Jénine et le camp de réfugiés ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes.

Près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie. Environ 490 000 colons juifs y habitent aussi dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international.

Au moins 190 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.