Dans les coulisses du spectacle hommage à Guy Lafleur

Guy Lafleur va en quelque sorte revivre cet été à l’Amphithéâtre de Trois-Rivières, grâce à la passion des artisans qui travaillent au spectacle Guy! Guy! Guy!.

« Le premier souvenir que j’ai de la télévision, c’est Guy Lafleur qui se promène sur la glace », se remémore le concepteur d’accessoires Alain Jenkins, qui a travaillé aux six autres opus de la série hommage du Cirque du Soleil à Trois-Rivières. « Il y a quelque chose de plus sur le show de Guy, parce qu’on a tous des souvenirs. C’est très proche et ancré dans nous. C'est un spectacle généreux. On a essayé de couvrir le plus d’éléments pour aller chercher la fibre nostalgique des gens. Parce que c’est encore frais, son départ, ça fait juste un an. »

Des images d’archives de Guy Lafleur, notamment des années 70 et 80, seront intégrées au spectacle par des projections sur des écrans, des surfaces d’acrobaties ou encore sur des accessoires comme un filet de but. Cette portion vidéo a été entièrement approuvée par la famille de Guy Lafleur. Le spectacle intégrera aussi des citations de ses anciens coéquipiers.

L'Amphithéâtre transformé en aréna

Le bleu, le blanc et le rouge sont omniprésents, pour rappeler les équipes pour lesquelles Guy Lafleur a évolué, soit les Canadiens de Montréal, les Rangers de New York et les Nordiques de Québec. Maquillages et costumes seront aussi scintillants, pour représenter le feu sacré et les étoiles du hockey.

La conceptrice des costumes Marilène Bastien a parcouru les brocantes avec son équipe pour mettre la main sur des équipements de hockey rétro : « Ça nous a permis de tisser des liens parce que les gens qui possèdent ces petits trésors avaient toujours des confidences à nous faire à propos de Guy Lafleur. » Pour les maquillages, l’équipe s’est inspirée de l’aréna : lignes, bandes, cercles et glace seront en vedette.

Quelques statistiques, question de rester dans la thématique sportive : 140 costumes, une cinquantaine d’accessoires et 31 artistes font partie du spectacle. Le plaisir de ces derniers est déjà contagieux. « Ça le dit, on joue au hockey ! Nous aussi, au cirque, c’est la même chose. On joue, on s’amuse ! C’est super trippant », évoque Sébastien Tardif, qui incarne le personnage comique du spectacle.

Les 20 représentations de Guy! Guy! Guy! seront présentées du 19 juillet au 19 août. Selon l’équipe de l’Amphithéâtre, la vente des billets va très bien, mais il en reste encore pour chacune des représentations.