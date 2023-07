Découvrez où seront les entraves à Montréal en fin de semaine

Des entraves majeures seront en place du 7 au 10 juillet, notamment dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sur le boulevard Crémazie, dans l’échangeur Saint-Pierre, sur l’autoroute 13 en direction nord à Laval et sur l’autoroute 15 en direction sud à La Prairie.

Ces secteurs sont à éviter, a rappelé Mobilité Montréal dans un communiqué. Voici les secteurs ciblés et les détours à prévoir.

À Montréal (arrondissement Hochelaga-Maisonneuve), il y aura une fermeture complète de l’avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Le détour se fera via les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

Pour ce qui est de l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la R-138 en direction est (en provenance du pont

Honoré-Mercier) à l’A-20 en direction ouest / aéroport sera fermée de 23h 59, vendredi, à lundi 5 h. Le détour se fera via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques), rue Notre-Dame ouest et boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue. L’entrée de la rue Clément sera fermée par défaut.

PHOTO COURTOISIE Mobilité Montréal

Autoroute 25 / Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Dans la nuit de vendredi à samedi, de 23 h à 8h, l’autoroute 25 sera fermée en direction sud entre Montréal et Longueuil, entre la sortie 4 et l’entrée de la rue de l’Île-Charron, ce qui comprend également le tunnel.

Détour : via avenue Souligny, les rues Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier

Camions (plus de 4,25 m.) : via rue Hochelaga, boulevard de l’Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30

· L’entrée de la rue Sherbrooke. Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga et suivre détour principal

· L’entrée des rues Tellier et des Futailles, déjà fermée (longue durée)Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga et suivre détour principal

Il y aura également des entraves en direction sud dans la nuit de samedi à dimanche de 23 h à 9 h.

Entre Montréal et Longueuil, fermeture complète de l’A-25 en direction sud, entre la sortie° 5 (R-138 / rue Hochelaga / rue Sherbrooke) et l’entrée de la rue de l’Île-Charron, incluant le tunnel

Détour: via la sortie 5, rues de Boucherville, Hochelaga, Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier

Camions (plus de 4,25 m.) : via rue Hochelaga, boulevard de l’Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30

· L’entrée de la rue Sherbrooke. Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga et suivre détour principal

· L’entrée des rues Tellier et des Futailles, déjà fermée (longue durée)

En direction nord, la circulation sera perturbée de 23 h à 8 h, samedi, et de 23 h à 9 h le lendemain.

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l’A-25 en direction nord, entre la sortie 90 (R-132, La Prairie, Varennes) sur l’A-20 ouest et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est Détour : via R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30

· Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l’A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 (boulevard De Montarville) et R-132 ouest / détour principal

· L’entrée de la rue de l’Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest

· L’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est. Détour : via l’entrée suivante Note : canalisation de l’accès pour l’Île Charron.

Autoroute 40: de samedi 7 h lundi 7 h

Sur l’A-40 (Métropolitaine) en direction ouest, fermeture de la sortie 75 (boulevard Saint-Michel)

Détour : via la sortie suivante et demi-tour à la rue Saint-Hubert.

Fermeture par défaut : l’entrée du boulevard Saint-Michel. Détour via l’entrée suivante, à l’embranchement pour la rue Jarry.

Note : fermeture de 2 voies sur 3 sur le boulevard Crémazie en direction ouest entre le boulevard Saint-Michel et la rue D’Iberville, samedi de 7 h à 19 h et de dimanche 7 h à lundi 6 h. Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal. Risque de congestion – prévoyez vos déplacements.

Autoroute 13 : de vendredi 23 h à lundi 6 h

À Laval, sur la voie de desserte de l’A-13 en direction nord, fermeture complète entre la sortie pour le boulevard Sainte-Rose et l’entrée suivante

Détour : demi-tour dans la sortie pour le boulevard Sainte-Rose et demi-tour dans les bretelles de l’échangeur A-13 / A-440

Fermeture par défaut : la bretelle d’accès menant du boulevard Sainte-Rose à la voie de desserte A-13 nord

Note : sur l’A-13 nord, fermeture de 2 voies sur 3 (de vendredi 23 h à samedi 7 h, de samedi 22 h à dimanche 7 h et de dimanche 22 h à lundi 6 h) et de 1 voie sur 3 (samedi et dimanche de 7 h à 22 h) sur l’A-13 en direction nord, entre le boulevard Dagenais et l’entrée du boulevard Sainte-Rose.