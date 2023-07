EN VIDÉO | Des hôtels recyclent leurs barres de savon usagées; et ça fait réagir

Une vidéo publiée par le média Science Insider sur TikTok fait fortement réagir les internautes qui se posent des questions sur le recyclage de savons à demi-utilisé dans les chambres d’hôtel.

• À lire aussi: Vidéo: un employé renvoyé après avoir filmé un vol de détergent à son supermarché

• À lire aussi: EN VIDÉO | Le ventre d’une maman enceinte devient viral

• À lire aussi: EN VIDÉO | Un livreur DoorDash mécontent du 5$ de pourboire reçu pour une pizza de 20$

Le court reportage met en scène une usine de Clean the World, qui utilise des savons utilisés, les désinfecte et produit de nouvelles barres de savons qui sont redistribuées.

Il n’est pas clair si les images ont été filmées dans l’usine d’Orlando en Floride, ou à Las Vegas, au Nevada.

«Les hôtels jettent des millions de pains de savon usagés chaque semaine, mais ils n'ont pas à aller à la poubelle», explique le journaliste de Science Insider.

Les savons utilisés proviennent de milliers d'hôtels à travers le monde, totalisant environ 1,4 million de chambres, rapporte le New York Post.

Les savons usagés sont placés dans une machine appelée «raffineur» qui déchiquette les barres usagées et nettoie la saleté, en retirant les peaux mortes, les cheveux et autres déchets organiques.

capture d'écran de Science Insider sur TikTok

Les savons deviennent des brins qui ressemblent à des nouilles. Ils sont chauffés et mélangés à de l’eau. Ils sont ensuite blanchis pendant sept ou huit minutes pour tuer les bactéries.

Ces restes de savon sont ensuite remoulés et transformés en savons individuels «neufs».

La vidéo téléchargée le mois dernier sur TikTok, elle a été vue plus de 22,7 millions de fois, mais les commentaires ne sont pas tous positifs, au contraire.

capture d'écran de Science Insider sur TikTok

«Quand je vais dans un hôtel, j’apporte mon propre savon», raconte un internaute.

«Il est plus simple d'arrêter d'utiliser du savon solide dans les hôtels et d'utiliser simplement le savon liquide dans des distributeurs scellés fixés au mur», exprime un autre internaute.

«L'idée que les poils de pubis de quelqu'un d’autre me touchent ne me plaît pas», ajoute une autre personne.

capture d'écran de Science Insider sur TikTok

De nombreuses autres personnes ont commenté de manière positive le processus en le qualifiant de «génial» et «vraiment intelligent».

Fondé en 2010, Clean the World fait affaires avec certains Hotel Hilton, Hyatt, Homewood Suites, Mrriott, Sands, Best Western, Wyndham, et plusieurs autres organisations.

L’entreprise précise sur son site avoir recyclé plus de 70 millions de pains de savon depuis 2009 et faire affaires avec plus de 8100 hôtels et partenaires dans 127 pays.