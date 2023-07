Fjord-du-Saguenay: les évacués pourront récupérer leurs biens «dans les prochains jours»

Les personnes qui ont été évacuées d’urgence après la violente tempête survenue dans le secteur de Baie-Éternité du parc national du Fjord-du-Saguenay devraient pouvoir retourner sur les lieux dans les prochains jours, selon la Sépaq.

Des travaux sont en cours sur la rue Notre-Dame à Rivière-Éternité, le seul chemin d’accès au parc. Ceux-ci permettront de mettre en place une voie d’accès temporaire pour que les quelques centaines de personnes qui ont dû être transportées par bateau ou par hélicoptère puissent aller récupérer leurs effets personnels.

Photo Roger Gagnon Agence QMI

«C’est certain qu’on reste à la merci de la météo, prévient le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin. S’il pleut ou s’il y a un orage, il faut arrêter les travaux, mais on a bon espoir que ce soit une question de jours et non de semaines pour que les gens puissent se rendre au camping ou au Centre de découverte et de services.»

Plusieurs dizaines de voitures et de roulottes sont demeurées sur place quand la route principale du secteur de Baie-Éternité a été condamnée en raison de multiples affaissements de terrain.

Les évacués, dont une bonne partie n’est pas originaire de la région, ont dû louer une voiture ou prendre l’autobus depuis Saguenay pour retourner à la maison.

Photo Roger Gagnon Agence QMI

Beaucoup de boulot

Alors que les amateurs de plein air qui étaient sur place quand mère Nature s’est emportée pourront accéder au site rapidement, ce ne sera pas le cas pour ceux qui avaient un séjour prévu dans le secteur dans les prochaines semaines.

Selon Simon Boivin, la route Notre-Dame est en très piteux état et nécessite des réparations plus ou moins importantes à environ 15 endroits. La Sépaq a d’ailleurs prévenu ses usagers que le site ne serait pas accessible avant le 18 juillet.

Aux dernières nouvelles, même les employés de Baie-Éternité n’ont pu se rendre jusqu’au Centre de découverte et de services pour constater l’étendue des dégâts sur les sentiers et les infrastructures, tellement l’accès est obstrué.

«On sait que c’est dommage de ne pas avoir plus de prévisibilité en pleine période des vacances. Nous avons donc assoupli nos modalités d’annulation et de report de séjour pour accommoder au maximum la clientèle [...] On s’engage aussi à statuer sur une réouverture pour les semaines de la construction [du 23 juillet au 5 août], d’ici le 11 juillet», fait valoir le porte-parole.

Réouverture de la 170

À quelques kilomètres du parc, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) a annoncé la réouverture d’une voie sur la route 170, jeudi après-midi.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Les automobilistes peuvent désormais circuler en alternance, là où la chaussée avait été détruite par l’eau sur environ un kilomètre au cœur de Rivière-Éternité, lors des pluies diluviennes de samedi dernier.

Les équipes du MTMD poursuivent leur travail afin de permettre aux véhicules lourds d’emprunter la voie d’accès entre le Bas-Saguenay et Charlevoix une fois qu’elles donneront le feu vert à une réouverture complète.