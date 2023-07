«J’ai perdu 10 livres!»: ils affrontent la chaleur au Festival de Jazz

La chaleur accable de nombreux festivaliers qui ne se découragent pas de prendre un bain de foule au Festival de Jazz de Montréal où ils arrivent bien préparés.

• À lire aussi: Festival d’été: il y aura des autobus, mais gare à la chaleur

• À lire aussi: Le monde a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré

• À lire aussi: Vague de chaleur: des employés se mettent «la face dans le frigo» pour se rafraîchir

«Ça valait la peine, même s’il faisait chaud», lance Geoffrey Wright, venu de Dollard-des-Ormeaux pour voir le spectacle de Thundercat, mercredi soir sur l’une des scènes gratuites au Quartier des spectacles.

Avec de l’eau, de la crème glacée et les jets d’eau par-dessus la foule, le père de famille a passé une superbe soirée à l’arrière de la foule où de nombreuses personnes se sont déplacées pour ne pas étouffer.

«L’enjeu, c’était de trouver de l’espace pour ne pas être trop près les uns des autres», dit-il.

«J’ai perdu 10 livres!», lance quant à lui Giovanni, qui a préféré taire son nom de famille et qui avait prévu de l’eau, mais aussi des serviettes, sachant qu’il allait suer à grosses gouttes.

Ruée vers la crème glacée

L’avertissement de chaleur d’Environnement Canada persistait jeudi avec des valeurs humidex de près de 40.

«Une fois que le soleil se couche, ce n’est pas si pire», relativise Vassilios Ioannidis, quelques heures avant le début de son quart de travail comme agent de sécurité au Festival de Jazz.

«J’ai toujours de l’eau et du thé glacé», affirme celui qui préfère travailler les soirs de grandes chaleurs que lorsqu’il y a des orages, comme samedi dernier.

À la boutique de crème glacée Havre aux glaces de la Place des Arts, on se préparait à une autre soirée «infernale».

«C’est sans arrêt. On pourrait fermer à 1h du matin et il y aurait encore du monde. On a beau avoir l’air climatisé... ouf, j’ai des employés qui se mettent la face dans le frigo tellement c’est intense», témoigne la gérante, Camille Merfeld.

Anouk Lebel / JdeM

La chaleur, le festival...des conditions réunies pour des affaires d’or. «Les gens viennent au Festival de Jazz et ils veulent une crème glacée», résume-t-elle.

Mesures en place

Les organisateurs du Festival de Jazz ont décliné notre demande d’entrevue.

«Les agents d'accueil et de sécurité portent une attention particulière aux symptômes de coups de chaleur des festivaliers», assure par courriel le département des communications de L’Équipe Spectra.

Anouk Lebel / JdeM

Depuis mercredi, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place, comme l’ajout de brumisateurs sur le site et la distribution de bouteilles d’eau supplémentaires à la régie ainsi qu'à l'avant-scène de la Place des Festivals.