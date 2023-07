La carte OPUS peut être changée dans toutes les stations de métro

Pour ceux qui ont perdu leur carte OPUS ou si celle-ci est défectueuse, sachez qu’il n’est plus obligatoire de se rendre dans une station particulière du métro montréalais pour la remplacer.

En effet, depuis la fin du mois d’avril, toutes les stations offrent les services liés à la carte OPUS, et non plus seulement les 18 Espaces clients qui étaient avant dédiés à ces services.

Depuis, il est donc possible d’obtenir n’importe où dans le métro montréalais une carte OPUS, mais aussi de la remplacer, de récupérer des titres sur une carte perdue ou d’obtenir toute information pour une demande de remboursement.

Cet élargissement des services est arrivé quelques mois avant la mise en place de la gratuité des transports pour les Montréalais de plus de 65 ans sur le territoire de l’île.

Rappelons également que depuis le 1er juillet, le titre pour un passager de métro a augmenté, passant de 3,50 $ à 3,75 $.