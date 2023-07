Le fentanyl mis en cause dans la mort du petit-fils de Robert De Niro

Drena De Niro affirme que des pilules contenant du fentanyl ont entraîné la mort de son fils, Leandro De Niro Rodriguez.

• À lire aussi: Robert De Niro est «profondément bouleversé» par la mort de son petit-fils

• À lire aussi: Robert De Niro en deuil: son petit-fils, Leandro, est décédé

Quelques jours après le décès du petit-fils de 19 ans de Robert De Niro, sa mère a livré des détails sur la cause potentielle de sa mort. En légende d'une image qu'elle a postée sur Instagram, Drena De Niro a répondu à un utilisateur qui demandait ce qu'il s'était passé.

« Quelqu'un lui a vendu des pilules contenant du fentanyl, qu'il savait coupées mais qui lui ont quand même été vendues. Alors que tous ces gens qui continuent de vendre et d'acheter cette merde sachent que mon fils est parti pour toujours », a répondu la mère endeuillée de 51 ans.

Après que la mort de l'adolescent a été rendue publique, un représentant de Drena et de Robert De Niro a déclaré : « Aucun commentaire pour le moment ».

Le décès soudain de Leandro De Niro a été annoncée par sa mère sur Instagram dimanche. L'aspirant acteur a été trouvé inanimé et déclaré mort par les services d'urgence.

Drena De Niro a déclaré dans un communiqué : « C'est avec un choc et une tristesse incommensurables que nous disons au revoir à notre fils bien-aimé Leo. Nous vous remercions pour l'élan d'amour et de soutien que vous nous avez témoigné et nous vous demandons de nous laisser le temps de surmonter ce chagrin inconsolable. »

Aucune déclaration officielle concernant la cause du décès de Leandro De Niro Rodriguez n'a été publiée.