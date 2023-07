Le maire de Trois-Rivières a songé à remettre sa démission

De retour d’un congé de maladie de six mois, le maire de Trois-Rivières a eu droit à une séance de conseil municipal plutôt houleuse, lundi.

Jean Lamarche a dénoncé «les façons de faire» qui durent depuis des années dans la classe politique municipale en Mauricie.

Le climat de travail dans lequel évoluait M. Lamarche était devenu insupportable.

«L’automne dernier, j’ai commencé à avoir des douleurs à la poitrine que j’associais à des problèmes cardiaques qui étaient peut-être reliés à des antécédents familiaux», pensait-il au départ.

Après le congé des Fêtes, le politicien a pris la décision de quitter temporairement son poste.

«Un dimanche matin, j’ai fait venir les gens du cabinet, et j’ai dit [qu]’aujourd’hui c’est fini, je dois partir. Ça a duré six mois. Six mois au cours desquels j’ai passé par toutes sortes d’épreuves. Je vous cacherais pas, j’ai même écrit ma lettre de démission à un moment», a-t-il détaillé en entrevue avec Paul Larocque au TVA Nouvelles 17 h.

Questionné sur le chaos qui règne lors du conseil municipal, le Trifluvien souligne que les élus «apprendre à se parler».

«Je croyais beaucoup à l’unanimité, mais il va falloir comprendre qu’il y a des processus et des principes démocratiques [...] il faut aussi savoir se rallier au besoin, quitte à parfois perdre des votes [...] faut gagner avec humilité et il faut perdre avec respect», rappelle-t-il.

