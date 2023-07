Le niveau du lac Saint-Jean inquiète

L'absence de pluie continue d'inquiéter les plaisanciers sur le lac Saint-Jean qui continue sa descente. Le niveau de l'eau devrait tomber sous la barre des 14 pieds cette fin de semaine.

Les conditions des dernières semaines sont les plus sèches des 70 dernières années notées par Rio Tinto. Le sol est si sec qu'il n'y a pas de ruissellement. «C'est particulier. C'est la situation que l'on vit habituellement à l'automne parce que nous n'avons pas de précipitations. Nous n'avons pas de pluie. C'est sûr que ce que l'on vit là à cette période-ci de l'année, c'est extrêmement rare», a confirmé le maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin.

À la marina de Saint-Henri de Taillon, deux accrochages de pieds de bateaux sont survenus cette semaine en raison du niveau de l'eau.

«Pour nous autres, la marina, c'est correct parce que nous avons prolongé la descente. On est encore capable de monter et de descendre. Mais pour ce qui est des voiliers, si ça continue, les bateaux peuvent descendre assez qu'ils peuvent pogner le fond et aussi le chenal. Le chenal, la sortie, il faut être bien placé au centre. Bien connaître le chenal parce que sans ça, on accroche. C'est bien dangereux», a expliqué le maire de la municipalité.

Ce sont les faibles quantités de pluies tombées depuis le début de l'été qui sont responsables de ce niveau, de sorte que le ruissellement actuel n'est qu'à 49 % de la normale, selon Rio Tinto. À la marina de la belle rivière, les plaisanciers espèrent être toujours en mesure de circuler sur la Rivière malgré ce niveau. «On souhaite que ça ne fasse pas comme l’an passé», a confirmé un amateur.