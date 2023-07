L'histoire de La Poune inspire un théâtre musical

Le nouveau théâtre musical La géante s’inspirera de l’incroyable histoire de Rose Ouellette, alias La Poune, celle qui aimait particulièrement son public.

C’est l’équipe du Théâtre de l'Oeil Ouvert, la compagnie qui a créé La Corriveau – La soif des corbeaux, qui est derrière ce projet qui sera programmé à l’été 2024 au Centre culturel Desjardins de Joliette et au Carré 150 de Victoriaville.

Le Théâtre de l’Oeil Ouvert promet un rendez-vous émouvant, drôle et authentique, qui fera rêver et réfléchir par le biais d’une histoire aux airs de conte fantastique. On remontera dans le temps pour visiter les années 1910 à 1940, période marquée notamment par deux guerres mondiales et la grande dépression, pour se retrouver dans le faubourg à m’lasse, à la Factory et au Théâtre National.

On dit que Rose Ouellette, véritable pionnière de la scène – elle a aussi été la première femme en Amérique du Nord à diriger deux théâtres institutionnels –, «a bravé l’interdit, l’oppression et les préjugés afin de réaliser ses rêves». En devenant La Poune, un personnage immensément populaire et qui a attiré le peuple dans les théâtres, l’artiste décédée en 1996, à l’âge de 93 ans, a ainsi «prouvé à quel point les arts vivants sont un besoin essentiel et a su faire du rire le plus puissant flambeau porteur d’espoir», a-t-on dit dans un communiqué, jeudi. La Poune a par ailleurs refusé d’être le faire-valoir des hommes sous les projecteurs à une époque où ce n'était pas nécessairement évidemment de s'affirmer ainsi pour une femme.

La distribution sera annoncée à la fin de l’été.

C’est la comédienne, metteuse en scène et directrice du Théâtre de l’Oeil Ouvert, Jade Bruneau, qui dirigera les comédiens-chanteurs. L’idée originale est de Geneviève Beaudet, elle qui signe également le texte et les paroles. La musique originale est l’œuvre d’Audrey Thériault.

Les billets sont en vente en ligne.