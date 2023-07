Marché immobilier: «c'est très difficile pour les premiers acheteurs»

Premiers acheteurs, prenez votre mal en patience, car le marché immobilier de Rimouski favorise toujours les vendeurs, et les prix sont toujours aussi élevés.

• À lire aussi: Un faux courtier hypothécaire devra répondre à 15 chefs d’accusation

• À lire aussi: Hausse des taux d’intérêt : le marché immobilier montréalais ralentit

• À lire aussi: Un logement qui donne la nausée à Québec

«C'est très difficile pour les premiers acheteurs présentement parce qu'ils sont nombreux à vouloir acquérir une propriété. Les propriétés en bas de 300 000 $ à Rimouski, il n’y en a pas», a expliqué Michel Michaud, courtier immobilier chez Proprio Direct.

«Il y a plus d'acheteurs sur le marché que de vendeurs. Notre taux d'inventaire est encore très bas», a ajouté Geneviève Côté, courtier immobilier chez Via Capitale.

En date de 2022, depuis la pandémie, le prix des maisons à Rimouski a explosé de 49 %. Il s'agit en fait de la 2e ville au Québec qui a connu la plus grosse augmentation.

«Presque toutes les propriétés qui sont au bon prix, il y a des surenchères», a précisé Michel Michaud.

TVA NOUVELLES

Il serait d'ailleurs assez surprenant de voir le prix des maisons diminuer au cours des prochains mois dans l'Est-du-Québec, voire les prochaines années, gracieuseté entres autres de la crise du logement.

«Les gens doivent se loger quelque part. Les résidences de personnes âgées sont toutes pleines. Les logements Rimouski : il n’y en a pas donc les prix vont continuer à se tenir très haut à cause de ces phénomènes», a-t-il ajouté.

«On est plus en contexte de rattrapage de prix qu'une bulle immobilière relativement à d'autres régions-là au Québec donc probablement que les prix ne chuteront pas ici», a averti Geneviève Côté.

TVA NOUVELLES

Par contre, le marché tend tranquillement à vouloir se stabiliser. Les délais de vente se sont en effet rallongés depuis la pandémie. Et les maisons surévaluées par des propriétaires gourmands trouvent difficilement preneur.

«On avait entre un an et de délai de vente pour une propriété (avant la pandémie). Dans la pandémie ç’a diminué à 30 jours. Présentement on est plus de 30 à 60 jours comme délai de vente», a élaboré la courtière.

Mais avec la hausse des taux d'intérêt, se qualifier pour l'achat d'une propriété n'est pas une tâche facile. Le taux directeur de la Banque du Canada est à 4,75 %.

La dernière fois qu'il était aussi élevé, c'était en mai 2001.