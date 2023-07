Nuits d'Afrique: Angélique Kidjo au Festival avec «Mother Nature»

Angélique Kidjo donnera le coup d’envoi du 37e Festival international Nuits d’Afrique, mercredi prochain, au MTelus.

La Franco-Béninoise, dont la réputation n’est plus à faire, y présentera principalement les pièces de son dernier album, Mother Nature, sur lequel elle a collaboré avec une foule de jeunes artistes qui l’ont poussée à se dépasser mais également remplie de fierté.

Photo Fabrice Mabillot fournie par le Festival international Nuits d’Afrique

«Sur cet album j’ai eu beaucoup d’invités et je me retrouve à chanter grave comme un mec», a raconté en rigolant la reine de la musique ouest-africaine, lors d’une entrevue qu’elle a accordée à l’Agence QMI.

«Je pousse ma voix dans des régions, dans des palettes où je n’ai pas l’habitude d’aller, mais ça me plait énormément», a-t-elle poursuivi.

Utiliser sa musique comme une arme

Mother Nature est un album de transmission, qui parle des défis des changements climatiques, mais aussi du changement qu’Angélique Kidjo voulait entendre de la part des jeunes artistes africains, qui sont aujourd’hui des vedettes, a-t-elle expliqué.

Photo Fabrice Mabillot fournie par le Festival international Nuits d’Afrique

«Le confinement a été violent pour moi. Les trois premiers mois, je n’ai pas mis le pied dehors de chez moi. Je suis restée à jardiner et à faire de la musique. Pendant ce temps, j’ai vu des gens chers à moi partir», s’est-elle confié.

«Je vois les dégâts en Afrique [causés par les changements climatiques], les sécheresses qui arrivent les unes après les autres, les récoltes sont de plus en plus difficiles, les paysans dans les villes qui ne savent plus quoi faire de leur personne», a poursuivi la chanteuse, dans l’industrie depuis 40 ans.

Impossible pour elle de rester insensible, Angélique Kidjo a donc décidé d’utiliser sa musique comme une arme et de la partager comme une réponse à un nouveau départ.

Avec Yemi Alade, elles ont créé la pièce Dignity en réaction aux violences policières. Avec d’autres, elle traite du premier article de la Déclaration des droits de la personne, de la beauté du continent africain, et de la terre qui envoie des messages d’urgence.

«[Les collaborateurs] ont ramené toute la diaspora noire dans la musique et sont capables de parler à tout le monde. Ils sont de plus en plus créatifs et ne demandent rien à personne. Ça, ç’a changé la donne. Ils n’ont plus peur du tout et j’adore ça», a exprimé la lauréate de cinq prix Grammy et d’un Polar.

«C’est incroyable le professionnalisme qui vient des jeunes aujourd’hui. Chaque fois que les jeunes m’envoyaient leurs musiques et leurs pistes, tout était impeccable. Si on m’avait dit, il y a 30 ans que tout se passerait si vite, j’aurais demandé “qu’est-ce que tu as fumé?”», s’est-elle exclamée en riant.

Son histoire d’amour avec Montréal

Habituée de Montréal, elle décrit sa relation avec la ville comme étant passionnée et réfléchie.

«Chaque fois que je viens [à Montréal], je ris. Je ris tellement que j’ai mal au ventre», a-t-elle dit.

«J’ai besoin de Montréal dans ma vie, de retrouver mes amis, d’avoir de gros câlins. Ça me manque énormément», a-t-elle ajouté.

Angélique Kidjo ouvrira, le 12 juillet prochain au MTelus, le Festival international Nuits d’Afrique qui se tiendra jusqu’au 23 juillet.