Pont Touzel: l'économie de la Minganie souffre

L’économie de la Minganie souffre des restrictions imposées sur le pont Touzel qui limitent le transport lourd à l’est de Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

Les stations-service sont alimentées au compte-goutte et l’approvisionnement de certaines entreprises est difficile, les forçant à réclamer de l’aide.

Depuis un mois, un seul véhicule à la fois peut passer sur le pont Touzel. La circulation est contrôlée par deux signaleurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le poids des véhicules autorisés à emprunter le pont est aussi limité. Par exemple, un semi-remorque ne peut pas excéder 38 tonnes. La conséquence la plus importante de ces restrictions est l’approvisionnement en essence.

«L’essence, ça ne marche pas encore. On a ça à la graine», s’est désolée la gérante du Magasin chez Georges de Longue-Pointe-de-Mingan, Louise Albert. «J’ai 5000 litres à peu près par semaine. Ça fait deux ou trois fois qu’on manque d’essence.»

Les livraisons de carburant dans les stations-service après les neuf jours de fermeture complète du pont au début du mois de juin n’ont pas repris à leur rythme normal, parce que les camions-citernes ne peuvent être remplis qu’à la moitié de leur capacité.

La compagnie Harnois Énergie, qui faisait habituellement 15 voyages d’essences par semaine pour ses clients de la Minganie, doit aujourd’hui en faire 30 pour respecter les limites de charge du pont. Le défi est de taille devant une pénurie de main-d’œuvre, selon la compagnie.

«Considérant cette hausse plus que significative, notre équipe travaille d’arrache-pied afin de maintenir un niveau de service équivalent à avant les limitations de charge», a indiqué par courriel James Beaulieu, directeur Dépôts pétroliers région Est chez Harnois Énergies.

À Rivière-au-Tonnerre, le niveau des réservoirs est à son plus bas.

«En ce moment, il me reste environ 400 litres», a mentionné lundi Alexis Derosby, commis au garage Gaétan Poulin. «Et les pompes ne peuvent pas prendre de l’essence sous les 200 litres. Il n’y a pas beaucoup de touristes. Ça m’aide un peu pour ça», a-t-il déclaré à TVA Nouvelles.

«S’il y avait des Winebago, je n’en aurais pas assez, je manquerais de gaz, ça c’est sûr», a affirmé Louise Albert.

Des projets majeurs, notamment ceux exigeant l’utilisation de machinerie lourde sont ralentis. Bien que le pont soit complètement rouvert pour les véhicules récréatifs, l’économie de la Minganie souffre.

«Depuis la réouverture, il y a plusieurs entreprises qui subissent encore des impacts assez importants au niveau de leur entreprise dus à la limitation des charges», a souligné la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard.

«Que ce soit des coûts de transport supplémentaires ou encore une baisse d’achalandage, les effets sont très ressentis.»

Tous ces problèmes ont été causés par une fissure qualifiée de dommage majeur par le ministère des Transports lors de sa découverte à la fin du mois de mai dernier.

Des plaques d’aciers pour renforcer la structure ont été posées. Le ministère annoncera d’ici les prochains jours si des travaux supplémentaires devront être réalisés pour permettre la levée des restrictions de charges.

Entretemps, l’incertitude plane. La préfète de la MRC de Minganie réclame l’aide de Québec.

«On a été résilient, on a compris, mais là aujourd’hui, on souhaite vraiment que le gouvernement travaille avec nous pour trouver des solutions et peut-être développer un programme d’aide pour pallier l’impact que nos entreprises ont eu», a précisé Meggie Richard.

Le ministère des Transports a confirmé avoir reçu une réclamation de la part d’une compagnie avec qui elle a un contrat et avoir eu des communications avec des entrepreneurs qui subissent les conséquences des limites de charges.

La ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, qui ira rencontrer les citoyens et entrepreneurs de la Minganie la semaine prochaine, se dit sensible aux difficultés vécues depuis plus d’un mois.

«On est en échange avec la MRC de la Minganie pour documenter ces impacts-là, pour être en mesure de mesurer et de voir ce qu’il est possible de faire», a fait valoir la ministre.

La possibilité d’accélérer le projet de construction d’un nouveau pont sur la rivière Sheldrake est actuellement envisagée, a aussi ajouté le ministère.

Cette situation a révélé, une fois de plus, la fragilité du réseau routier de la Côte-Nord, parsemé de ponts qui sont les seuls à permettre le passage des véhicules.

«On ne se fie que sur une seule route. Il faut absolument prendre cette situation-là et en tirer des leçons et voir de quelle façon on va pouvoir», a déclaré Meggie Richard.