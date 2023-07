Rupture pour Hugo Girard

Au cours de l’entrevue, Hugo Girard nous a indiqué qu’il n’était plus avec l’entrepreneuse Leeza Panenic, avec qui il était en couple depuis près de deux ans. Il lui avait fait la grande demande le 22 septembre dernier pendant un spectacle de Michel Barrette, à Terrebonne.

«On s’est séparés au courant de l’hiver. Ce sont des choses qui arrivent.» C’est en compagnie d’une amie influenceuse qu’il a assisté à la soirée Maxim Grand Prix Party le 17 juin. «Pour faire un tapis rouge, il n’y a rien de mieux que d’être bien accompagné. Tout le monde était content, autant elle que moi, et c’était sans plus. La soirée était excellente. C’était la deuxième édition de l’événement, et je trouve qu’elle était mieux réussie que la première.»

