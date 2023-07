«Sincèrement, je suis vraiment ému»: il pourra passer les derniers moments auprès de sa conjointe mourante

Un élan de solidarité s’est organisé en soutien à la famille d’Annie Devaux-Robitaille, une maman en phase terminale d’un cancer des ovaires.

En effet, son conjoint, François Bertrand, souhaitant l’accompagner dans ses derniers instants, a dénoncé le manque d’aide financière pour les familles dans sa situation.

Capture d'écran TVA Nouvelles

À la suite de notre reportage, la campagne de sociofinancement, lancée par des proches de la famille, a dépassé son objectif.

Le père de famille pourra donc passer les prochaines semaines au chevet de sa conjointe mourante.

«Sincèrement, je suis vraiment ému», a-t-il lancé.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Il affirme s’être allégé d’un poids énorme grâce aux généreux dons de la population.

«Je remercie tout le monde. Grâce à vous, je peux mettre le pied sur le “break”, je peux être avec ma famille et avec ma femme», ajoute-t-il.

Il affirme avoir cogné aux portes du fédéral qui pouvait lui offrir entre 13 et 50% de son salaire et au Québec, on lui promettait un crédit d’impôts.

Le cas de cette famille est loin d’être unique, selon Chantal Tardif, présidente de l’Organismes de soutien aux proches aidants en oncologie.