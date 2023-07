Super C: ne tombez pas dans le piège des faux concours

Des comptes Facebook à l’effigie de la bannière de supermarchés Super C font la promotion de faux concours sur les réseaux sociaux, et plusieurs utilisateurs tombent dans le piège.

Rejointe par TVA Nouvelles, la maison mère de Super C, Metro, déplore une situation à laquelle l’entreprise «n’a malheureusement très peu de recours.»

Le 29 juin dernier, une «agence de publicité» présumément affiliée à «l’équipe Super- C» a lancé un concours, promettant pas moins de 750 $ aux 500 premières personnes à identifier le nombre de canards sur une photo.

Des centaines de personnes ont participé au «concours», ne sachant pas que celui-ci n’était pas du tout associé à l’entreprise Metro.

Au moment d’écrire ces lignes, la publication avait récolté quelque 257 partages.

Metro assure avoir pris des mesures pour forcer Meta à supprimer ces faux comptes, en vain.

«Nous étions déjà au courant de celui-ci. Nous avons signalé la page à plusieurs reprises. Ce genre de situation arrive malheureusement régulièrement, et n’est évidemment pas unique à l’enseigne Super C. Il existe des centaines de faux comptes avec ou sans concours», déplore une porte-parole de Metro via courriel.

Pour participer aux concours authentiques de l’entreprise, consultez le lien suivant.