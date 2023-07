«Une grande leçon de vie et de résilience» pour Geneviève Guilbault

Porte-parole du Bureau du coroner avant de faire le saut en politique, Geneviève Guilbault a vécu la tragédie de Lac-Mégantic de près. Dix ans plus tard, la vice-première ministre se remémore la scène de dévastation à laquelle elle a assisté, mais aussi la grande résilience des Méganticois.

• À lire aussi: Une marche à 1h14 en mémoire aux victimes

• À lire aussi: 10 ans après la tragédie de Lac-Mégantic: «je ne m’étais pas autorisé à pleurer»

Le 6 juillet 2013, l’équipe du Bureau du coroner est rapidement dépêchée sur les lieux d’un terrible déraillement de train dans la petite ville de Lag-Mégantic. Personne ne pouvait alors s’attendre à être témoin de l’une des plus grandes tragédies de l’histoire du Québec. C’est en arrivant sur les lieux que Geneviève Guilbault a rapidement saisi l’ampleur du drame qui se déroulait sous ses yeux.

«On n’avait pas conscience de ce qui nous attendait en arrivant là. On avait fait notre petit bagage pour deux, trois jours. Finalement, on est restés là un mois, se souvient Mme Guilbault. C’était très compliqué d’un point de vue technique, à cause de la chaleur, mais aussi sur le plan humain, c’était une situation inédite.»

Le Bureau du coroner avait la difficile tâche d’identifier les corps des 47 victimes et de communiquer avec les familles.

«On a rapidement développé des rapports de grande intimité. C’était extrêmement particulier et c’est une grande leçon de vie et de résilience dont j’ai été témoin», se rappelle-t-elle.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI













Passer à une autre étape

Le hasard fait aujourd’hui en sorte que la porte-parole du Bureau du coroner de l’époque occupe désormais l’un des plus hauts postes du gouvernement du Québec. Le politique a d’ailleurs son rôle à jouer pour permettre à la communauté d’avancer. On n’a qu’à penser à la construction de la voie de contournement, qui relève du fédéral.

«On sent que pour la communauté, c’est important que ce dossier-là soit clos. [...] On sent qu’elle a besoin que des étapes se franchissent pour avoir l’impression qu’on avance», note la vice-première ministre.

Mais comme le soulignait l’abbé Steve Lemay, qui était à Lac-Mégantic en 2013 et qui est de retour pour souligner les 10 ans de la tragédie : il faut avancer, sans oublier les 47 victimes. Mme Guilbault a aussi une pensée pour tous ceux affectés de près ou de loin par les événements.

«Il ne faut jamais oublier les survivants, qui doivent aujourd’hui encore avec ces décès. Je pense entre autres aux enfants [des victimes]. Ce sont des étapes importantes dont je ne crois pas qu’on peut faire l’économie.»