Une marche à 1h14 en mémoire aux victimes

À 1h14 dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, Lac-Mégantic était frappée par une tragédie qui allait marquer l’histoire du Québec. Dix ans plus tard, à la même heure, plus d’une centaine de citoyens se sont rassemblés pour une marche lumineuse et silencieuse à la mémoire des victimes du déraillement de train.

C’est par cette marche en pleine nuit que s'est amorcée cette deuxième journée de commémorations des événements de Lac-Mégantic. L’actuelle mairesse, Julie Morin, de même que celle de l’époque, Colette Roy-Laroche, étaient sur les lieux et ont prononcé quelques mots.

Les participants ont marché pendant environ une heure, s’arrêtant au passage à l’Espace Mémoire, un lieu de recueillement élaboré sur le site de l’ancien Musi-Café, où plusieurs des victimes ont été retrouvées.

«On n’oubliera jamais»

Cette marche donne le ton d’une journée qui se veut sobre, mais digne de la mémoire des 47 victimes. Au cœur des commémorations se trouve l’église de Lac-Mégantic, où une messe commémorative aura lieu à 11h. Puis, à midi, les cloches résonneront.

«On n’oubliera jamais. Ça va rester ancré en nous, ça fait maintenant partie de notre histoire», rappelle une participante à la marche.

Son garçon, qui avait 7 ans au moment du drame et dont la gardienne compte au nombre des victimes, tenait à être présent lui aussi.

«L’action que je fais en ce moment, je suis content de la faire. C’est comme un hommage qu’on rend à la ville», dit-il.

De nombreux dignitaires sont attendus sur les lieux en journée.

Les commémorations se poursuivront vendredi et samedi avec la tenue d’événements musicaux dans la ville.