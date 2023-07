Une tragédie qui a défini l’enfance des jeunes de là-bas

Le 6 juillet 2013, le monde basculait à Lac-Mégantic, lorsque le déraillement d’un convoi de 72 wagons-citernes remplis de pétrole brut a provoqué des explosions qui ont détruit le centre-ville et tué 47 personnes.

Dans l’histoire moderne, la tragédie ferroviaire est la plus importante et meurtrière du Canada. Ainsi, pour plusieurs, cet événement funeste est devenu le plus grave de leur vie.

C’est le cas des résidents de Lac-Mégantic, qui ont vu leur vie complètement chamboulée. C’est le cas des enfants qui ont vécu la tragédie. Deux jeunes maintenant âgés de 17 ans ont accepté de se confier à TVA Nouvelles. Marianne Moffatt et Xavier Bégin avaient sept ans au moment de la tragédie.

Une expérience qui les a marqués à jamais.«C’était beaucoup d’incompréhension. Je ne comprenais pas, je n’avais jamais vécu un gros événement malheureux comme ça. Je voyais le centre-ville brûler et je ne comprenais pas. Ce qui m’avait marqué, c’est que c’était en pleine nuit et le ciel était complètement orange», a mentionné Marianne Moffatt, alors qu’elle se remémorait le soir des événements.

«Mes grands-parents étaient proches du feu, alors tout de suite tu penses à ta famille. On est partis en auto et je restais caché dans la valise de l’auto parce que j’avais peur. Tu sentais les vagues de chaleur arriver. J’ai sept ans, je ne comprends pas vraiment. Il y a du feu sur le lac, tu as peur que ça arrive jusqu’à toi, tu te crois dans un film», s’est remémoré Xavier Bégin.

Les deux adolescents complices étaient aussi amis à cette époque. À sept ans seulement, ils n’avaient pas encore tous les outils pour décrire leur peine. Ils n’ont heureusement perdu aucun proche dans la tragédie, mais ils évitaient souvent le sujet à l’école primaire comme d’autres enfants de leur âge avaient perdu des parents ou de la famille. Toutefois, les émotions qu’ont vécues et que vivent encore ses jeunes sont valides.

Tout le monde a vécu cette expérience tragique d’une manière différente, mais une chose que tous les enfants de Lac-Mégantic ont perdue ce soir-là, c’est une partie de leur enfance. «Encore aujourd’hui, quand il y a un train, je me réveille la nuit.

Que ce soit ici ou ailleurs, on l’entend partout le train et ça me réveille. J’ai de la difficulté à me rendormir et quand j’étais jeune, quand on arrivait devant une voie ferrée, s’il y avait un train qui passait, je leur demandais de faire demi-tour. J’avais tellement peur que ça arrive à nouveau», a mentionné Xavier.

Néanmoins, les jeunes Méganticois ne veulent pas oublier la tragédie qui fait maintenant partie de leur histoire. «La tragédie c’est notre histoire. On la connaît, on l’a vécu aussi», a souligné Marianne. Puis, lorsqu’ils auront eux-mêmes des enfants, ils désirent leur expliquer ce qui s’est passé le soir du 6 juillet 2013 afin de rendre hommage aux gens qui ont perdu la vie.

Cette nuit horrible aura au moins eu un impact positif sur la communauté. «On est une petite communauté et ça nous a vraiment soudés ensemble. On s’est serré les coudes et on est passé à travers», a conclu Marianne.