Voyager léger: une compagnie aérienne offre de louer des vêtements pour réduire son empreinte écologique

Une compagnie aérienne voulant enlever littéralement du poids des épaules des voyageurs a mis sur pied un programme pour leur permettre de louer des vêtements, plutôt que de s’encombrer d’une valise.

Cette «expérience de voyage avec un minimum de bagage» a été mise sur pied par la compagnie aérienne Japan Airlines, qui propose à ses voyageurs de précommander des vêtements loués, fournis par la compagnie Sumitomo, pour qu’ils soient livrés directement à la chambre du client avant son arrivée, a relaté le National Post mercredi.

Les forfaits, qui débutent à 28$, comportent par exemple un manteau long noir, trois pulls, deux hauts, deux paires de pantalons et une jupe, de styles «confortable» et «décontracté chic», pour les femmes.

Cette initiative, qui vise d’abord à réduire l’empreinte carbone de la compagnie en diminuant le poids de valise à bord, a été applaudie par plusieurs experts du domaine, alors qu’elle s’inscrit dans un courant de plus en plus populaire de «partage de l’économie», incluant notamment le covoiturage, les bureaux ou même les piscines partagées, a relaté le média anglophone.

Et même si le partage de vêtements n’est pas pour tous, ce genre de programme pourrait permettre de «sensibiliser, jusqu’à un degré, sur les émissions de GES produites par le poids et la distribution, et le besoin pour tous d’acheter, posséder, et faire plus avec moins», a estimé Richard Cope, conseiller en développement durable.

La compagnie aérienne Japan Airlines opère notamment des vols à Vancouver, au Canada, ainsi que dans huit villes des États-Unis, a précisé le National Post.