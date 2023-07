Comportements anti-sociaux: des zoos limitent le temps d’écran de leurs gorilles

Au moins deux zoos ont dû intervenir auprès du public pour limiter le temps d’écrans de leurs gorilles, après qu’ils aient présenté des comportements anti-sociaux auprès de leurs pairs, préférant plutôt garder les yeux rivés sur les cellulaires des visiteurs.

«Nassir [le gorille] est tellement intéressé par les vidéos [que] ça le distrayait et il n'interagissait plus avec les autres gorilles [...] Il était juste captivé par les gadgets, les téléphones et les vidéos», a indiqué Maria Franke, directrice de la conservation et du bien-être de la faune au zoo de Toronto, au Toronto Star vendredi.

Depuis peu, une affiche interdisant aux visiteurs de montrer des images ou des vidéos provenant de cellulaire aux gorilles a dû être ajoutée sur l’enclos au zoo de Toronto après qu’un mâle ait délaissé ses congénères pour regarder des écrans.

La même intervention avait eu lieu précédemment au Lincoln Park à Chicago, où une corde avait dû être installée pour tenir les visiteurs à distance de la vitre du jeune gorille Amare, particulièrement intéressé par les cellulaires, a indiqué le média anglophone.

D’autres images, cette fois provenant du zoo de Louisville au Kentucky, montrent le gorille Jelani balayant l’écran, pour indiquer à des visiteurs de passer à la prochaine photo.

S’il n’est pas surprenant que les gorilles, qui partagent 98% de l’ADN humain, partagent aussi l’intérêt pour les gadgets de par leur grande «curiosité», a estimé le chercheur Chris Martin du zoo d’Indianapolis, au Toronto Star, se gardant néanmoins de comparer le tout à une forme d’addiction.

Il a d’ailleurs ajouté que les écrans tactiles peuvent être utilisés pour stimuler certains animaux ou effectuer des recherches sur leurs comportements.

Mais leur intérêt pourrait également être un signe d’ennui, selon le biologiste Rob Laidlaw, qui a martelé l’importance pour les animaux de vivre dans un environnement aussi près que possible de leur habitat naturel.

«Ma crainte c’est toujours que les gens voient ces choses et se disent que c’est la panacée quand ce ne l’est pas. Ce n’est qu’une toute petite facette pour soulager l'ennui des animaux», a-t-il précisé au Toronto Star.