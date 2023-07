Contenu journalistique sur les réseaux sociaux: plusieurs villes cessent leurs publicités

Plusieurs villes ont décidé d’emboiter le pas à Ottawa et Québec et vont cesser d’acheter des publicités sur Facebook et Instagram, en réponse à la décision de Meta de bloquer la diffusion du contenu journalistique canadien.

Tout ça dans la foulée de l'adoption de la Loi C-18 sur les nouvelles en ligne, qui veut forcer les «géants du web» à indemniser les médias d'information pour le partage de leurs articles et reportages.

En plus de Sherbrooke et Granby, Bromont, Drummondville et Victoriaville cesseront aussi l'achat de nouvelles publicités sur Facebook et Instagram.

«Le geste qui a été posé, pour nous, a été une atteinte à notre démocratie et on ne peut pas l’accepter», a lancé la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

La professeure au Département de communication de l’Université de Sherbrooke Marie-Ève Carignan partage cet avis.

«Il y a beaucoup de citoyens dont les habitudes de consommation médiatique se sont tournées vers les grandes plateformes du web, en particulier les plus jeunes. Si les plateformes n’offrent plus d’information, il y a toute une nouvelle habitude de consommation médiatique à recréer, et ça va être difficile.»

À Sherbrooke, en 2022, plus de 17 000 $ ont été dépensés en publicité sur META pour un total de 49 campagnes. Celles-ci ont rapporté plus de trois millions d'impressions. C'est-à-dire le nombre de fois où les publications sont apparues dans le fil d'actualité d'un utilisateur. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a toutefois assuré que la Ville donnait déjà de l’argent aux médias locaux. Elle a cependant avoué que davantage pourrait être fait.

La Ville de Granby, elle, fait déjà sa part. «À Granby, on ne faisait pas de publicité, déjà, sur Facebook, mais nos organismes paramunicipaux le faisaient. On leur a demandé de cesser la mise en place de publicités payantes», a mentionné la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

Les Villes espèrent aussi que les entreprises feront de même et cesseront l'achat de publicité sur META. La Ville de Magog, elle, se penchera sur la question mardi prochain.