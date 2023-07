Demandes d'actions collectives contre la SAQ et les brasseurs Molson, Labatt et Sleeman: en faites-vous partie?

Deux demandes d’action collective ont été déposées à Montréal vendredi contre la SAQ et les principaux brasseurs canadiens pour leur manque d’avertissements sur les risques de l’alcool sur la santé, tels que le cancer et la cirrhose.

«Le but n’est pas de dire aux gens de boire ou pas. On veut juste qu'ils puissent prendre une décision libre et éclairée», dit Me Jimmy Lambert.

L’avocat a déposé au palais de justice de Montréal deux demandes d’action collective qu’il compare à celles intentées par les victimes du tabac dans les dernières décennies.

La première vise la Société des alcools du Québec (SAQ). La seconde vise les trois plus grands brasseurs de bière au pays, soit Molson, Labatt et Sleeman.

Les deux requêtes demandent un remboursement pour tous les Québécois ayant déjà acheté des boissons alcoolisées à la SAQ ou des trois brasseurs nommés. Un sous-groupe inclut tous les Québécois victimes d’une cirrhose ou d’un cancer de la bouche, du pharynx, de l’œsophage, du larynx, du sein, du foie, du côlon ou du rectum après avoir consommé lesdits produits.

Cancer du sein

La requête contre les brasseurs met de l’avant l’histoire de C. Chalifoux, une femme de 64 ans qui a souffert d’un cancer du sein en 2009, puis d'une récidive en 2021.

Elle a commencé à boire de l’alcool à l’âge de 18 ans, puis y a progressivement développé une dépendance. Vers 2019, elle consommait entre 6 et 10 bières par jour.

Pendant tout ce temps, elle ignorait que l’alcool augmentait les risques de développer un cancer, peut-on lire dans le document.

Le sujet a fait grand bruit en janvier dernier, quand le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) a modifié ses recommandations, affirmant qu’aucune quantité d’alcool n’est sécuritaire.

Le groupe d’experts estime que même une consommation modérée de 3 à 6 verres par semaine augmente le risque de développer certaines maladies, comme le cancer du sein ou du côlon.

Prise de conscience

Ce n’est donc qu’en 2023 que Mme Chalifoux a pris conscience de ces risques. «Si la demanderesse avait connu les risques [...] elle aurait consommé différemment dans le passé.»

Or, l’alcool est reconnu par la science comme cancérogène de classe 1 depuis 1988, argue-t-on dans la requête. Plusieurs études ont ensuite réitéré cette conclusion.

En passant ces risques sous silence, la SAQ et les brasseurs visés violent la Loi sur la protection du consommateur, affirme Me Lambert.

Des pictogrammes invitant à ne pas boire pendant la grossesse ou avant de prendre le volant apparaissent sur les produits de Molson et de Labatt. Mais aucun avertissement n’est présent concernant les risques de maladies à long terme.

L’Association pour la Santé publique, le CCDUS et Educ’Alcool appellent d’ailleurs à ce que des avertissements soient ajoutés sur les contenants.

Marketing qui incite

Du côté de la SAQ, aucune obligation en ce sens n’est imposée aux fournisseurs dans son guide d’étiquetage, précise-t-on dans la requête.

On reproche aussi à la société d’État d’inciter à la consommation par ses opérations marketing, tel que ses publicités et son programme de fidélité «Inspire».

JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Jusqu'à récemment, beaucoup de gens comme Mme Chalifoux, qui avaient des antécédents de maladies ou une fragilité, ignoraient les risques de l'alcool, rappelle Me Lambert. «Même moi, [les récentes recommandations] ont changé ma vision», avoue-t-il.

Les trois brasseurs visés représentent environ 90% du marché de la bière au Québec, estime Me Lambert. «Si les gros s'adaptent, je pense que les petits vont suivre.»

La SAQ et les brasseries Sleeman ont indiqué ne pas vouloir commenter le dossier. Au moment de publier, Molson et Labatt n’avaient pas encore répondu au courriel du Journal.

Les deux demandes d’action collective n’ont pas encore été autorisées par un juge. Elles pourraient donc ne pas aller de l’avant, mais les membres potentiels peuvent déjà s’inscrire à: lambertavocats.ca/recours-collectif-saq ou lambertavocats.ca/recours-collectif-brasseurs.