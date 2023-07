Des pannes majeures d’électricité causées par les feux de forêt

Les feux de forêt continuent de causer des pannes sur le réseau d’Hydro-Québec, le phénomène survenant quand un panache de fumée dense se trouve à proximité des lignes électriques.

Cette semaine, 30 000 clients des Laurentides ont été privés d’électricité parce que des systèmes de protection de ligne à haute tension se sont déclenchés.

La fumée étant conductrice d’électricité, sa présence provoque une variation de tension, ce qui entraîne l’arrêt temporaire de la ligne électrique pour protéger le réseau et ses équipements.

Cette année, les feux de forêt ont causé des pannes majeures affectant plus d’une ligne simultanément ce qui a causé quatre événements majeurs, dont la première panne qui a touché 250 000 abonnés du 1er juin.

Elle a été causée par l’arrêt du transport de l’électricité provenant de Churchill Falls.

Le dernier événement rapporté par Hydro-Québec est cette panne qui a affecté 30 000 clients des Laurentides mardi en raison de l’arrêt du transport d’électricité d’une ligne de transport régional en Abitibi.

«Le réseau est conçu de façon assez robuste parce que des déclenchements en raison de la fumée, on en voit tous les jours», a indiqué le porte-parole d'Hydro-Québec, Francis Labbé.

«Cependant, les clients voient que très peu d’effet parce que le réseau réparti la charge à travers ses autres installations. Mais quand on touche deux lignes de transport, à ce moment-là, ça provoque des pannes. C’est ce qu’on remarque au cours des dernières semaines», a-t-il ajouté.

TVA NOUVELLES

Hydro-Québec ne rapporte aucun bris d’équipement de ces installations de transport d’électricité dû aux feux de forêt, mais la saison exceptionnelle des feux de forêt bouscule le calendrier d’entretien des équipements cette année.

Les interdictions de circulation en forêt, la chaleur, la présence des feux et les risques pour les travailleurs ont entrainé le report de plusieurs travaux.

«Ce qu’on va faire au cours des prochaines semaines, dès que la situation va revenir un peu plus normal, on va reprioriser tous nos travaux et nos échéanciers afin d’être le plus efficace possible et de faire ce qui est le plus urgent dans les délais les plus brefs au cours des prochaines semaines», a précisé M. Labbé.

Trois centrales de la Baie-James dont l’accès est difficile compte tenu des conséquences des feux de forêt sur le transport routier et aérien sont toujours sous le coup d’une évacuation.

Tant que le retour sécuritaire des 200 personnes qui y travaillent ne sera pas possible, ces centrales sont opérées à distance.