Estrie Glace: 150 tonnes par jour pour le Québec, l’Ontario et le Vermont

Plus il fait chaud, plus l’entreprise Estrie Glace doit en produire, puisqu’elle réussit à fournir des clients du Vermont et de l'Ontario en plus du Québec grâce à sa production de 150 tonnes par jour.

• À lire aussi: «C’est la période la plus intense qu’on a vécue depuis les dernières années»: petite ruée vers les climatiseurs et les ventilateurs

Située dans le parc industriel de Magog, l’usine d’Estrie Glace est en production maximale depuis quelques jours.

«On produit de façon continue, on ajoute des quarts de travail», a raconté le propriétaire Samuel Bernard.

«Quand il y a des chaleurs comme ça, les producteurs de glace n’arrivent pas tous à répondre à la demande et c’est là que nous on se démarque. Aujourd’hui par exemple on a un camion qui part pour le Vermont, un autre pour Toronto, on ne dit jamais non quand un client nous appelle», a-t-il ajouté.

TVA NOUVELLES

Les principaux clients d’Estrie Glace sont des épiceries, des dépanneurs ainsi que des entrepreneurs pour refroidir le béton.

Si Estrie Glace réussit à fournir autant ses clients régionaux que ceux à l’extérieur de la province, c’est grâce à des investissements majeurs réalisés au cours des dernières années par le propriétaire.

«On a fait un agrandissement et investi dans la robotique pour pouvoir augmenter la production et l’espace d’entreposage congelé. C’est un risque d’affaires que j’ai pris et à date on peut dire que ça fonctionne. C’est déjà arrivé qu’on ait eu à traverser des étés pluvieux sans grandes chaleurs qui ont fait mal, mais en général ça en a valu la peine. Actuellement je peux vous garantir qu’on est très populaire!» a-t-il souligné.