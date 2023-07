Faut-il éliminer la date de péremption?

De plus en plus de voix s’élèvent pour qu’on retire les dates de péremption sur les aliments ou du moins qu’on révise cette formule.

Le spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, estime plutôt qu’un travail d’éducation doit être fait auprès du public pour limiter le gaspillage alimentaire lié à ces dates de péremption.

«Cette date-là est en fait une balise de qualité, de fraîcheur, finalement. Ça ne veut pas nécessairement dire que le produit doit être jeté après», soutient M. Charlebois.

Le spécialiste croit d’ailleurs qu’il faut faire une distinction entre la date de péremption et celle d’expiration. La seconde est présente sur un nombre restreint de produits, précise-t-il.

«Il faut expliquer aux gens ce que veulent dire ces dates-là», ajoute l'expert.

Par ailleurs, Sylvain Charlebois mentionne que l’entreposage joue un rôle important dans la conservation des aliments

«J’ai reçu des témoignages de gens qui ont déjà dégusté du yogourt [...] six mois après la date», explique-t-il.

«Plus on gère notre inventaire à la maison, plus on va être en mesure d’épargner davantage», ajoute l’expert.

Certaines personnes jouissent d’un système immunitaire plus fort, ajoute le spécialiste.

«Il faut individualiser la gestion de risque», résume M. Charlebois.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.