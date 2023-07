La construction de logements ralentie par la lourdeur administrative?

Alors que des centaines de ménages sont toujours sans domicile une semaine après le 1er juillet, les promoteurs en construction estiment que le manque de logement est accru par une lourdeur administrative qui leur met des bâtons dans les roues.

C’est l’opinion qu’ont exprimée plusieurs entrepreneurs et promoteurs, en entrevue à TVA Nouvelles.

Ceux-ci réclament que le processus d’approbation soit simplifié; ils trouvent également que les délais pour l’obtention de permis sont déraisonnables.

«On a plusieurs projets sur la table qui avancent à pas de tortue, pour certains, et d’autres qui sont complètement bloqués», explique le copropriétaire de Construction Voyer, Jean-François Voyer.

«Si on veut répondre à la crise du logement, les entrepreneurs et promoteurs, on est là et on est capable de faire quelque chose, mais il faut qu’on se fasse aider», ajoute-t-il.

De son côté, le promoteur immobilier Ray Junior Courtemanche met de l’avant que la hausse des coûts de production complique énormément la construction de logements sociaux abordables, tout en critiquant lui aussi les longs délais administratifs.

«On a de la difficulté pour avoir des permis. Ça prend 7 ans, mais c’est cette année qu’il faut payer», clame M. Courtemanche.

Le directeur du développement, des ventes et du marketing chez le Groupe Quorum, Maxime Laporte, parle d’un «débalancement» entre la planification et la construction.

«Aujourd’hui, on est à un point où ça prend deux ans de planification pour faire un projet qui prend un an à construire», soutient-il.

